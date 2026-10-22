Thanh Hóa, Tây Ninh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Hungary

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tặng quà Thị trưởng thành phố Kaposvár.

Từ 16 - 19/10, đoàn công tác xúc tiến, quảng bá địa phương của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Thanh Hóa do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Hungary nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của hai tỉnh và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Hungary, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tặng quà Thị trưởng thành phố Kaposvár.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã giới thiệu những lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư và nhu cầu hợp tác của hai tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế và chuyển giao công nghệ.

Đoàn công tác làm việc với chính quyền thành phố Kaposvár.

Tại thành phố Kaposvár, đoàn công tác đã làm việc với Thị trưởng Szita Károly, trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa các địa phương. Thị trưởng giới thiệu thế mạnh của Kaposvár trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, xử lý môi trường, y tế và giáo dục - đào tạo; đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thông qua cơ sở Kaposvár của Đại học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống Hungary (MATE), đặc biệt trong trao đổi sinh viên, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu chung.

Đoàn công tác làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary.

Trong buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary, đoàn công tác tập trung quảng bá tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và định hướng thu hút đầu tư của Tây Ninh và Thanh Hóa tới cộng đồng doanh nghiệp Hungary. Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác đầu tư.

Ông Róbert Forintos, Chủ tịch Ủy ban khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hungary - Việt Nam đã giới thiệu những thế mạnh của Hungary trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước, chất thải và bảo vệ môi trường; bày tỏ mong muốn kết nối doanh nghiệp, xác định các lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể, thiết thực.

Ông Gellért Balázs, Giám đốc điều hành Công ty Naturtex, giới thiệu thế mạnh của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất hàng dệt gia dụng, ứng dụng đổi mới công nghệ và sản xuất thân thiện với môi trường, qua đó mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đoàn công tác làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Trong buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Bùi Lê Thái đã chia sẻ thông tin về tình hình sở tại, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary và những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo… nhấn mạnh đến những lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh và các địa phương Việt Nam có nhu cầu.

Đoàn công tác UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các địa phương kết nối với chính quyền, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp Hungary nhằm cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể. Lãnh đạo hai tỉnh đánh giá cao sự hỗ trợ của Đại sứ quán, mong muốn tiếp tục phối hợp thúc đẩy các cơ hội hợp tác sau chuyến thăm.

Đoàn công tác UBND tỉnh Tây Ninh làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Thông qua các hoạt động tại Hungary, đoàn công tác đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Tây Ninh và Thanh Hóa, mở rộng kết nối với các đối tác sở tại, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)