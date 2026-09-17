Thanh Hóa: Tập trung ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân

Sáng 17-9, đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Anh Dũng yêu cầu các ngành, địa phương hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm; bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm cho những địa bàn có nguy cơ bị chia cắt, giữ vững thông tin liên lạc, chuẩn bị phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Tô Anh Dũng cũng yêu cầu ngành giáo dục rà soát, cho học sinh nghỉ học tại những nơi không bảo đảm an toàn; ngành xây dựng nắm chắc tình hình thiệt hại hạ tầng giao thông, sẵn sàng điều động máy móc, vật tư mở đường phục vụ ứng cứu, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn, ngập lụt.

Nước sông Bưởi lên cao, kết hợp mưa lớn, khiến nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn và khu dân cư bị ngập. Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

Nước sông Mã dâng cao đoạn qua xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực cứu hộ, cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, chia cắt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng xử lý tình huống.

Theo phương án ứng trực, LLVT tỉnh huy động 15.206 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; chuẩn bị 20 tàu, xuồng các loại, 80 bộ VSN-1500, 50 phao bè, 10 máy phát điện, cùng nhiều phương tiện, vật chất khác phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều vùng trũng thấp ven sông, các điểm tràn, khu dân cư bị ngập. Ảnh: HOÀNG ĐÔNG

LLVT hỗ trợ người dân xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa thu hoạch diện tích lúa mùa bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: LÊ HỢI

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS 166 xã, phường chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; duy trì quân số trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống. Các địa bàn trọng điểm phải rà soát khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động di dời, sơ tán nhân dân; tổ chức canh gác tại các điểm ngập, tràn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.