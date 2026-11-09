Thanh Hóa tập trung ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm 8 đến sáng 9/11, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 50-150mm; các khu vực khác từ 20-40mm.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng đạt cường suất trên 100mm trong 3 giờ; trên sông Yên có thể xuất hiện một đợt lũ, mực nước đạt Báo động II.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, bị động. Trong đó, tập trung rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống tại các điểm sơ tán.

Các địa phương cần kiểm tra, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình trọng điểm và các tuyến giao thông; bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, chủ động tiêu úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa, bảo đảm an toàn đê điều; lực lượng quân đội, công an sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Các sở, ngành liên quan chủ động bảo đảm an toàn công trình xây dựng, giao thông, hệ thống điện, cơ sở giáo dục và y tế.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, kịp thời báo cáo tình hình, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặt an toàn tính mạng của Nhân dân lên hàng đầu.