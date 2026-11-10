Thanh Hóa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai

Lực lượng chức năng nắm bắt tình hình ngập nước ở xã Nông Cống. (Ảnh: Cổng thông tin xã Nông Cống)

Xã Nông Cống đã sơ tán, bố trí lưu trú tại địa bàn cho 57 hộ ảnh hưởng bởi ngập lụt và xã Trường Văn sơ tán 96 hộ ở ngoài đê sông Yên vào nơi an toàn.

Các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi ở Thanh Hóa đang vận hành 7 trạm, 24 máy bơm và 43 cống tiêu, thoát nước.

Mưa lũ khiến nước tràn gần 33ha ao nuôi thủy sản; ngập 230ha cây trồng, rau màu. Đến chiều 10/11, toàn tỉnh còn 121ha rau màu, các loại cây trồng, 300 ngôi nhà ở xã Nông Cống bị ngập nước.

Đợt mưa to cục bộ khiến nước dâng nhanh, chảy xiết làm hư hỏng tứ nón cầu tại 2 vị trí trên tuyến đường Nghi Sơn-Bãi Trành; hư hỏng cống tại Km119+140, sạt lở ta-luy tại 6 vị trí trên Quốc lộ 45.

Nước ngập gây tắc đường tại 4 vị trí, sạt lở ta-luy tại 23 vị trí trên các Đường tỉnh 512, 520C, 525, 530D, 505B.

Tại xã Thanh Kỳ, mưa lũ gây sạt lở, làm đổ, gãy 6 cột điện, cột lắp đèn điện chiếu sáng, sập đổ 345m tường xây, cuốn trôi một xe máy.

Xã Thanh Kỳ huy động phương tiện cơ giới dọn dẹp sa bồi trên đường giao thông. (Ảnh: Cổng thông tin xã Thanh Kỳ)

Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên quan đã tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở trên các tuyến đường bị hư hỏng, bảo đảm giao thông trong thời gian sớm nhất, phối hợp các địa phương tuyên truyền, bố trí người trực gác, phân luồng, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Theo Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, hiện các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi và các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu, bảo đảm tiêu thoát nước cho các khu dân cư, chống ngập úng cây trồng.