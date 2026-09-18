Thanh Hóa tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhà dân bị ngập tập trung ở phường Hàm Rồng và các xã Kim Tân, Nông Cống, Hoạt Giang… Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, đến chiều 18/9, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giảm đáng kể, mực nước trên các sông lớn cũng có xu thế giảm. Nước rút nên đã có 335 hộ/1.163 khẩu trước đó chủ động sơ tán (tại chỗ hoặc đến các khu vực an toàn) đã trở về nhà sinh hoạt bình thường; còn lại 1.683 hộ/6.183 khẩu (thuộc 53/66 xã, phường) đang ở nơi sơ tán và được địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện còn 10.170 hộ có nhà bị ngập; 4 nhà bị sập, đổ; 49 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá lăn. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập là 8.267 ha. Thiên tai làm chết 2.490 con gà và cuốn trôi 17 con lợn. Các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 58 trạm bơm với 238 máy bơm và 25 cống tiêu để tiêu úng, bảo vệ sản xuất.

Giao thông tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh còn 3 vị trí sạt lở gây tắc đường; trong đó vị trí trên Quốc lộ 16 tại xã Yên Khương dự kiến được thông tuyến vào cuối ngày 18/9. Toàn tỉnh ghi nhận 192 vị trí sạt taluy dương với khoảng 44.120m3 đất đá và 10 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài 158m. Ngoài ra, đến chiều 18/9, Thanh Hóa vẫn còn 41 vị trí ngập trên quốc lộ, đường tỉnh gây ách tắc giao thông.

Trong lĩnh vực đê điều, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía đồng tại đê hữu Cầu Chày, đoạn qua xã Thiệu Hóa dài 4m và đoạn qua xã Xuân Tín dài 15m. Một số công trình thủy lợi khác cũng bị hư hỏng; trong đó bờ tả kênh tiêu T2 xã Tống Sơn bị vỡ 35m; tường hậu bể xả trạm bơm Hà Yên 1 bị sập 18m; 2 đập dâng Bai Quân (kết cấu là đập đất) ở thôn Nội Sơn xã Quý Lương và đập dâng Suối Cai (kết cấu bê tông) ở bản Đe Pọng, xã Trung Hạ bị cuốn trôi… Các sự cố đã hoàn thành công tác xử lý theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo an toàn công trình.

Trong những ngày diễn ra mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã huy động 2.509 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả; Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 18.367 lượt cán bộ, chiến sĩ, 356 lượt phương tiện và 16.489 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ nhân dân.

Tại xã miền núi Cẩm Thủy, do mưa lớn kéo dài kết hợp với nước sông Mã dâng cao đã làm ngập lụt một số hộ dân vùng trũng thấp, giao thông nhiều điểm bị chia cắt và gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây cối, hoa màu trên địa bàn xã. Để chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài, UBND xã Cẩm Thuỷ đã đến các cơ quan, đơn vị và các thôn để triển khai chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó.

Bên cạnh đó, UBND xã cẩm Thủy đã huy động lực lượng Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã và đội xung kích với số lượng gần 130 người để phòng chống thiên tai hỗ trợ và di dời người và tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Tổ chức cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng túc trực 24/24 tại các tuyến đường bị ngập nước để đảm bảo an toàn.

Bà Trần Thị Hạnh, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Thủy cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn nên gây ngập lụt cục bộ. Ngay sau đó, xã đã hỗ trợ di dời bà con nơi ngập lụt đến nơi an toàn, đồng thời huy động máy móc, hỗ trợ thôn khơi thông dòng chảy, để nước nhanh rút đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng người dân.

Tại xã miền núi Ngọc Lặc, do mực nước trên, các hồ, đập chứa nước đang tiếp tục dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số khu dân cư, nên xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, bộ đội, công an kịp thời di dời tài sản và con người đến nơi an toàn. Về giao thông, các điểm tràn giao thông Khe Cạn, thôn Thanh Bình, điểm tràn giao thông Vân Sơn, thôn Giang Sơn, Tràn đường Đáy Kéo thôn Thượng Sơn vẫn đang ngập nước, vì vậy xã đã huy động hiện tổ xung kích thôn tiếp tục trực gác, cắm biển cảnh báo, không cho người qua lại và hướng dẫn nhân dân đi ra ngoài theo tuyến đường dân sinh khác. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã sơ tán 33 hộ dân có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Tại xã miền núi Ngọc Lặc, do mực nước trên sông Cầu Chày, các hồ, đập chứa nước đang tiếp tục dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số khu dân cư, nên xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, bộ đội, công an kịp thời di dời tài sản và con người đến nơi an toàn. Về giao thông, các điểm tràn giao thông Khe Cạn, thôn Thanh Bình, điểm tràn giao thông Vân Sơn, thôn Giang Sơn, Tràn đường Đáy Kéo thôn Thượng Sơn vẫn đang ngập nước, vì vậy xã đã huy động hiện tổ xung kích thôn tiếp tục trực gác, cắm biển cảnh báo, không cho người qua lại và hướng dẫn nhân dân đi ra ngoài theo tuyến đường dân sinh khác. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã sơ tán 33 hộ dân có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Ông Hà Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc cho biết, ngay sau khi xảy ra mưa lũ, UBND xã Ngọc Lặc đã triển khai các phương án ứng phó, xã đã huy động lực lượng bộ đội, công an hỗ trợ người dân những điểm bị ngập nước và điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất, đến hiện tại xã còn 4 điểm sạt lở đất, 3 điểm tràn, xã đã cử lực lượng chốt 24/24 giờ để hạn chế phương tiện qua lại. Những ngày tới, UBND xã tiếp tục rà soát đối tượng nguy cơ cao về sạt lở đất để di dời, đảm bảo tính mạng, tài sản cho dân, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại xã miền núi Ngọc Lặc, do mực nước trên sông Cầu Chày, các hồ, đập chứa nước đang tiếp tục dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số khu dân cư, nên xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, bộ đội, công an kịp thời di dời tài sản và con người đến nơi an toàn. Về giao thông, các điểm tràn giao thông Khe Cạn, thôn Thanh Bình, điểm tràn giao thông Vân Sơn, thôn Giang Sơn, Tràn đường Đáy Kéo thôn Thượng Sơn vẫn đang ngập nước, vì vậy xã đã huy động hiện tổ xung kích thôn tiếp tục trực gác, cắm biển cảnh báo, không cho người qua lại và hướng dẫn nhân dân đi ra ngoài theo tuyến đường dân sinh khác. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã sơ tán 33 hộ dân có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Hiện nay, các xã miền núi cũng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, các công ty khai thác công trình thủy lợi cũng đang tập trung vận hành an toàn hồ và vận hành các trạm bơm tiêu hết công suất, mở tối đa cửa cống để tiêu úng, bảo vệ sản xuất. Tại Công ty TNHH MTV Sông Chu, phương án phòng, chống lụt bão đã được triển khai tới các chi nhánh trực thuộc, các đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ hồ, đập, cống tiêu.

Anh Lê Tuấn Mạnh, Phó Giám đốc Chi nhánh Cẩm Thủy, Công ty TNHH MTV Sông Chu cho biết, tại Chi nhánh Cẩm Thủy, ngay khi xảy ra mưa lũ, cán bộ được bố trí trực 24/24 giờ tại 5 hồ đập và các vị trí xung yếu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Ngoài ra, các tổ máy tiêu úng kịp thời cho bà con và tạo hành lang thoát lũ cho các hồ chứa để đảm bảo an toàn cho công trình.

baotintuc.vn Xem link nguồn