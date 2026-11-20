Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, tổng nguồn kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh là 20.658,18 tỉ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2026 là 15.902,37 tỉ đồng (vốn ngân sách địa phương 13.235,8 tỉ đồng; vốn ngân sách Trung ương 2.666,57 tỉ đồng); kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 4.755,81 tỉ đồng (vốn ngân sách địa phương 1.235,34 tỉ đồng; vốn ngân sách Trung ương 3.520,47 tỉ đồng).

Tuyến đường giao thông từ trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) đi cảng hàng không Thọ Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đến ngày 09/11/2026, số vốn đầu tư công đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao kế hoạch chi tiết đến danh mục và mức vốn cho từng chương trình, dự án, nhiệm vụ triển khai trên địa bàn tỉnh là 20.430,6 tỉ đồng, bằng 98,9% kế hoạch. Còn lại 227,58 tỉ đồng (chiếm 1,1% kế hoạch) chưa giao kế hoạch vốn chi tiết, trong đó có 133,3 tỉ đồng là số vốn đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn các xã biên giới năm 2025 còn dư (Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép sử dụng để bố trí cho các trường khởi công năm 2026); 44,28 tỉ đồng là số vốn bố trí cho các trường phổ thông nội trú liên cấp trên địa bàn các xã biên giới năm 2026 nhưng chưa được phân bổ chi tiết; 50 tỉ đồng bố trí cho 01 dự án lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số chưa bảo đảm thủ tục đầu tư.

Tổng giá trị giải ngân tính đến ngày 09/11/2026 (gồm cả kế hoạch vốn năm 2025 được cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026) đạt 14.156,16 tỉ đồng, bằng 68,53% kế hoạch (trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 11.114,71 tỉ đồng, bằng 69,89% kế hoạch).

Đối với bố trí kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư, đơn vị cấp tỉnh 9.552,04 tỉ đồng để triển khai các dự án, trong đó đã giải ngân được 6.660,95 tỉ đồng, bằng 69,73% kế hoạch.

Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, như: Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các Di tích trọng điểm bố trí 4,31 tỉ đồng, giải ngân được 4,31 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bố trí 13,33 tỉ đồng, giải ngân 13,33 tỉ đồng, đạt 100%; Sở Khoa học và Công nghệ bố trí 50 tỉ đồng, giải ngân 50 tỉ đồng, đạt 100%; Sở Nội vụ bố trí 1,08 tỉ đồng, giải ngân 1,08 tỉ đồng, đạt 100%; Công an tỉnh bố trí 188,76 tỉ đồng, giải ngân 177,7 tỉ đồng, bằng 94,14%; Sở Y tế bố trí 0,82 tỉ đồng, giải ngân 0,77 tỉ đồng, bằng 93,9%; Bệnh viện Ung bướu bố trí 56,72 tỉ đồng, giải ngân 52,45 tỉ đồng, bằng 92,5%; Sở Tài chính bố trí 9,59 tỉ đồng, giải ngân 8,08 tỉ đồng, bằng 84,25%; Sở Xây dựng bố trí 751,78 tỉ đồng, giải ngân 605,03 tỉ đồng, bằng 80,5%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí 45,11 tỉ đồng, giải ngân 35,60 tỉ đồng, bằng 78,9%; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí 39,38 tỉ đồng, giải ngân 29,73 tỉ đồng, bằng 75,5%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp bố trí 2.926,77 tỉ đồng, giải ngân 2.070,82 tỉ đồng, bằng 70,75%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông bố trí 2.571,85 tỉ đồng, giải ngân 1.780,79 tỉ đồng, bằng 69,2%…

Đối với bố trí kế hoạch vốn thực hiện các nhiệm vụ: Tổng kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ là 1.562,67 tỉ đồng, đã giải ngân được 701,9 tỉ đồng, bằng 44,92% kế hoạch. Cụ thể, bố trí trả nợ gốc vốn vay cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài 84,11 tỉ đồng, giải ngân được 30,96 tỉ đồng, bằng 36,8%; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Thanh Hóa 45,28 tỉ đồng, giải ngân được 45,28 tỉ đồng, bằng 100%; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh 30 tỉ đồng, giải ngân được 30 tỉ đồng, bằng 100%; bố trí vốn ủy thác thực hiện cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội 472,5 tỉ đồng, giải ngân được 472,5 tỉ đồng, bằng 100%; vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 của các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân lần lượt 61,11/123,09 tỉ đồng (bằng 49,65%), 16,73/50,82 tỉ đồng (bằng 32,92%) và 24,44/80,66 tỉ đồng (bằng 30,3%). Ngoài ra, vốn năm 2026 mới bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia là 676,21 tỉ đồng, đã giải ngân được 20,89 tỉ đồng, bằng 3,09% kế hoạch.

Đối với bố trí kế hoạch vốn cho các xã, phường: Tổng vốn đầu tư công năm 2026 là 9.049,85 tỉ đồng, đã giải ngân được 6.527,26 tỉ đồng, bằng 72,13% kế hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện tiết kiệm chi đầu tư với tổng kinh phí tiết kiệm 5% tổng nguồn ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026 để đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia là 266,06 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân được 266,06 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 30/12, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 11% trở lên. Để thực hiện được mục tiêu, Thanh Hóa cũng đã thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn như khơi thông mặt bằng và vật liệu; xử lý tồn đọng về tài chính; siết chặt kỷ luật điều hành… Các giải pháp này đã được triển khai một cách đồng bộ để tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.