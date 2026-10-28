Thanh Hóa tập trung dập dịch tả lợn châu Phi

Cơ quan chức năng đã buộc phải tiêu hủy gần 8.600 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 543 tấn. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung phòng, chống, bao vây, dập tắt các ổ dịch, bảo đảm phát triển chăn nuôi.

Tân Thành là xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa có hơn 800 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn đạt hơn 3.700 con. Từ ngày 9/10, trên địa bàn thôn Thành Nàng (xã Tân Thành) xuất hiện tượng lợn ốm, chết, qua lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra thực địa, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân gây chết là do virus dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 28/10, dịch tả lợn châu Phi đã phát sinh tại 14 hộ chăn nuôi thuộc 3/7 thôn trên địa bàn xã. Tổng số lợn bị chết và mắc bệnh phải tiêu hủy là 46 con, với tổng trọng lượng hơn 2,1 tấn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Tân Thành, đồng thời đề nghị UBND xã Tân Thành tập trung triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch, trọng tâm là khoanh vùng ổ dịch, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo an toàn sinh học và không làm ô nhiễm môi trường.

Đồng thời tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi của các hộ có dịch và những vùng phụ cận. Xã Tân Thành cũng lập các chốt kiểm soát, tăng cường giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ lợn trên địa bàn... bảo đảm không phát sinh thêm các ổ dịch mới, hướng tới công bố hết dịch trên địa bàn trước ngày 30/11.

Tương tự tại xã Thạch Quảng, đầu tháng 10/2026, trên địa bàn thôn Quảng Phú xuất hiện ổ dịch, nghi là dịch tả lợn châu Phi. Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã đã thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm đàn lợn của gia đình ông Quách Thanh Tuấn (thôn Quảng Phú) đưa đi xét nghiệm, phiếu trả kết quả xét nghiệm đối với 2 mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng cho biết: Để kịp thời ngăn chặn, khống chế không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, UBND xã đã yêu cầu các phòng, ngành thuộc UBND xã, Công an xã, Trưởng thôn các thôn trên địa bàn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh và tiến hành tiêu hủy trên 500 kg lợn bị nhiễm bệnh theo quy định nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại, phun thuốc diệt muỗi, côn trùng, diệt chuột đồng loạt trên địa bàn thôn Quảng Phú để khống chế việc mang mầm bệnh đến khu chuồng nuôi khác. Sự kịp thời, quyết liệt từ hộ, từ thôn đã phát huy vai trò là lực lượng tại chỗ, giúp xã kiểm soát kịp thời, xử lý dứt điểm từng hộ chăn nuôi, tránh dịch bệnh lan rộng.

UBND xã Thạch Quảng cũng khuyến khích các hộ chăn nuôi và các trang trại lớn chủ động chuyển đổi mô hình chăn nuôi sang hướng khép kín, kiểm soát dịch tễ chặt chẽ, áp dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải, khử mùi và sát trùng chuồng trại, tạo môi trường chăn nuôi sạch bệnh, giảm thiểu tối đa nguy cơ mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập.

Thanh Hóa là địa phương có tổng đàn lợn lớn với khoảng 1,3 triệu con. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, thời gian tới, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan, bùng phát được đánh giá ở mức cao, nguyên nhân do virus dịch tả lợn châu Phi tồn tại lâu ngoài môi trường, thời tiết diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi, đường lây nhiễm phức tạp… trong khi trên địa bàn tỉnh, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa bảo đảm an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn tăng mạnh vào những tháng cuối năm cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, yêu cầu công tác giám sát phải được triển khai đến tận thôn, bản, tổ dân phố nhằm phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế phát sinh ổ dịch mới. Đồng thời yêu cầu các địa phương phải tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn nghi mắc bệnh và lợn cùng ô chuồng với lợn mắc bệnh cũng như triển khai chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại đúng quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất tại chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao và thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Việc tái đàn cũng phải được quản lý chặt chẽ, chỉ cho phép thực hiện tại các cơ sở đã vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đáp ứng điều kiện an toàn dịch bệnh. Những cơ sở chưa bảo đảm điều kiện, có nguy cơ tái phát dịch sẽ không được phép tái đàn; các trường hợp không kê khai hoạt động chăn nuôi hoặc không bảo đảm điều kiện để xảy ra dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị kiểm soát nghiêm việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh và tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn được tăng cường, nhất là tại các cơ sở thu gom, giết mổ, chế biến và vận chuyển. Trong đó, tại 16 xã biên giới, lực lượng chức năng phải phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nguy cơ dịch bệnh và tác hại của việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Được biết, tính đến ngày 28/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 14 xã, phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, buộc phải tiêu hủy 4.094 con lợn, với trọng lượng 286 tấn của 318 hộ chăn nuôi tại các xã: Vĩnh Lộc, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng, Luận Thành, Nguyệt Ấn, Thiết Ống, Hiền Kiệt, Giao An, Xuân Lập, Triệu Sơn, Tân Thành, Lương Sơn và phường Bỉm Sơn.