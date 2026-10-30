Thanh Hóa tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện

Sở VHTTDL Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025 - 2030 cho đội ngũ lãnh đạo và công chức văn hóa các xã khu vực đồng bằng, ven biển trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm của Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VHTTDL) truyền đạt những nội dung trọng tâm của Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện cấp xã, được ban hành theo Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ tiêu chí cấp xã gồm 10 nhóm nội dung, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa, từ văn hóa ứng xử trong cộng đồng; thông tin, truyền thông, giáo dục văn hóa; phòng, chống bạo lực gia đình đến cơ sở vật chất và hoạt động văn hóa cơ sở.

Các tiêu chí còn tập trung vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; chuyển đổi số, dữ liệu số; phát triển nguồn nhân lực quản lý văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình.

Điểm đáng chú ý của chương trình tập huấn là bên cạnh việc phổ biến các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, học viên còn được hướng dẫn phương pháp rà soát, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa tại địa phương.

Trong đó, nội dung thu thập số liệu, xây dựng hồ sơ và thiết lập hệ thống minh chứng bằng bản giấy hoặc dữ liệu điện tử được tập trung trao đổi, hướng dẫn.

Đây là những nghiệp vụ quan trọng nhằm giúp các địa phương có cơ sở đánh giá đúng thực trạng, xác định mức độ đáp ứng từng tiêu chí, đồng thời bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và thống nhất trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở có thêm kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để triển khai Bộ tiêu chí một cách đồng bộ, tránh tình trạng thực hiện hình thức hoặc chạy theo các chỉ tiêu mà thiếu sự gắn kết với điều kiện thực tế.

Trên cơ sở những nội dung được truyền đạt, các địa phương sẽ chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với nguồn lực, đặc điểm dân cư và bản sắc văn hóa của từng địa bàn.

Việc triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện giai đoạn 2025 - 2030 được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để các địa phương quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở, phát huy giá trị di sản và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Qua đó, từng bước đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực cho phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân ngay từ cơ sở.