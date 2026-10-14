Thanh Hóa tạo nền tảng tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Cô và trò Trường Tiểu học Trần Phú, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: NTCC

Hứng thú từ lớp học

Trong giờ tiếng Anh tại Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), học sinh hào hứng tham gia trò chơi đoán từ, thực hành hội thoại và giới thiệu bản thân bằng những câu đơn giản. Thay vì chỉ tập trung vào từ vựng, ngữ pháp, các em được khuyến khích tương tác, làm việc theo cặp và vận dụng kiến thức vào những tình huống gần gũi.

Bà Đào Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, cho biết nhà trường xác định dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học không chỉ trang bị kiến thức ban đầu mà còn phải khơi dậy niềm yêu thích, hình thành sự tự tin và tạo động lực học tập lâu dài.

“Ở lứa tuổi tiểu học, học sinh tiếp thu tốt thông qua hình ảnh trực quan, trò chơi và những tình huống gần gũi. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích giáo viên đổi mới cách tổ chức tiết học, tăng cơ hội để từng em được nghe, nói và sử dụng tiếng Anh phù hợp với khả năng”, bà Yên chia sẻ.

Theo hướng đó, giáo viên xây dựng các hoạt động học tập theo chủ đề gia đình, trường học, bạn bè, thiên nhiên và cuộc sống hằng ngày. Học sinh được đóng vai, kể chuyện bằng tranh, trình bày ngắn và tham gia trò chơi ngôn ngữ. Qua đó, kiến thức không chỉ được ghi nhớ mà còn từng bước chuyển thành kỹ năng giao tiếp.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Trần Phú có 2.559 học sinh. Trong đó, 100% học sinh lớp 3, 4 và 5 được học tiếng Anh theo chương trình chính khóa. Cùng với việc bảo đảm nội dung chương trình, nhà trường chú trọng tăng cường thực hành, khuyến khích học sinh chủ động phát biểu và vận dụng những mẫu câu đã học vào các tình huống quen thuộc.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (Hạc Thành, Thanh Hóa) trong giờ học. Ảnh: NTCC

Theo bà Yên, kết quả đáng ghi nhận không chỉ thể hiện qua điểm số mà còn ở sự thay đổi trong thái độ học tập. Khi được giáo viên động viên, học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi, chủ động trao đổi và từng bước vượt qua tâm lý e ngại khi sử dụng ngôn ngữ mới.

Cùng với hoạt động trên lớp, câu lạc bộ tiếng Anh, ngày hội ngoại ngữ, kể chuyện và giao lưu theo chủ đề góp phần mở rộng môi trường thực hành. Những sân chơi phù hợp giúp học sinh vận dụng kiến thức, rèn sự tự tin và nhận ra tiếng Anh không chỉ là môn học mà còn là phương tiện giao tiếp.

Cô Đàm Thị Huyền, giáo viên tiếng Anh, chia sẻ: “Khi được khuyến khích thực hành mà không quá lo mắc lỗi, học sinh sẽ tự tin hơn. Giáo viên cần kiên trì sửa lỗi, động viên và thiết kế nhiệm vụ vừa sức để các em đều có thể tham gia”.

Mở rộng cơ hội tiếp cận

Nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học đòi hỏi sự đồng bộ về đội ngũ giáo viên, học liệu, thiết bị và phương pháp tổ chức. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để học sinh ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau được tiếp cận ngoại ngữ phù hợp.

Tại hội thảo “Tăng cường dạy học tiếng Anh trong nhà trường theo định hướng tiếp cận tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai”, tổ chức tại Thanh Hóa ngày 24/7/2026, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, đã đề cập đến yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường. Nội dung này cho thấy việc tăng cường dạy học tiếng Anh cần gắn với điều kiện thực tế, năng lực đội ngũ và yêu cầu đổi mới giáo dục.

Cô Ngân Thị Lan, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường Tiểu học và THCS Mường Lát đang tận tình chỉ dạy cho học trò của mình. Ảnh: NTCC

Theo số liệu được cung cấp tại hội thảo, trước khi sắp xếp mạng lưới trường học, Thanh Hóa có gần 2.000 cơ sở giáo dục công lập và trên 1 triệu học sinh. Toàn tỉnh có 3.417 giáo viên tiếng Anh, trong đó 82,9% đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ từ bậc B1 trở lên.

Sau sắp xếp, Thanh Hóa còn 764 trường học, giảm 1.168 trường. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học đặt ra yêu cầu tiếp tục bố trí đội ngũ, cơ sở vật chất và học liệu phù hợp, bảo đảm chất lượng dạy học giữa các địa bàn. Các số liệu trước và sau sắp xếp cần được đối chiếu về phạm vi thống kê để bảo đảm tính chính xác khi công bố.

Với bậc tiểu học, đây là giai đoạn hình thành những kỹ năng và thói quen học tập ban đầu. Bên cạnh việc bảo đảm chương trình chính khóa, các trường cần tăng cường hoạt động giao tiếp, sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ học liệu và ứng dụng công nghệ phù hợp. Việc đánh giá cũng cần chú trọng khả năng nghe hiểu, diễn đạt và sự tiến bộ của từng học sinh, thay vì chỉ tập trung vào điểm kiểm tra.

Tại Trường Tiểu học và THCS Mường Lát, cô Ngân Thị Lan, giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học, cho biết học sinh còn ít có điều kiện tiếp xúc với ngoại ngữ ngoài trường học. Vì vậy, giáo viên thường sử dụng tranh ảnh, thẻ từ và các đoạn hội thoại ngắn để giúp các em dễ tiếp cận. Những nội dung như chào hỏi, giới thiệu bản thân hay mô tả đồ vật được đưa vào tình huống gần gũi, tạo điều kiện để học sinh ghi nhớ và vận dụng kiến thức.

“Điều quan trọng là không để những em ít có điều kiện học thêm cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Khi được hướng dẫn đúng cách, luyện tập đều đặn và khích lệ kịp thời, các em sẽ từng bước tiến bộ”, cô Lan chia sẻ.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Lát, cho rằng nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh tại địa bàn miền núi cần gắn với điều kiện thực tế và khả năng tiếp cận của học sinh. Bên cạnh việc bảo đảm chương trình chính khóa, nhà trường cần tạo môi trường thực hành, giúp các em từng bước hình thành sự tự tin khi sử dụng ngoại ngữ.

Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Mường Lát trong giờ học tiếng Anh. Ảnh: NTCC

Theo ông Giang, học sinh ở địa bàn miền núi còn hạn chế về cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh ngoài nhà trường. Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt trong lựa chọn phương pháp, ưu tiên nội dung gần gũi, sử dụng tranh ảnh và học liệu trực quan để giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Nhà trường cũng chú trọng hỗ trợ những em còn hạn chế về kỹ năng nghe, nói, tạo điều kiện để mọi học sinh tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng.

“Để nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về đội ngũ giáo viên, thiết bị và học liệu. Đây là những điều kiện cần thiết để mở rộng cơ hội thực hành ngoại ngữ, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa học sinh miền núi và học sinh ở khu vực thuận lợi”, ông Giang chia sẻ.

Ông Giang cũng cho rằng, bên cạnh nỗ lực của nhà trường, sự phối hợp giữa gia đình và giáo viên cũng góp phần duy trì thói quen học tập. Phụ huynh có thể khuyến khích con nghe bài hát, ôn từ vựng hoặc luyện những câu giao tiếp đơn giản tại nhà. Việc đồng hành cần phù hợp với điều kiện từng gia đình, tránh tạo thêm áp lực học tập cho trẻ.

Nâng cao chất lượng tiếng Anh ở bậc tiểu học không chỉ phụ thuộc vào phương pháp giảng dạy mà còn cần đội ngũ giáo viên, học liệu và môi trường thực hành phù hợp. Khi những điều kiện này được bảo đảm, học sinh ở cả khu vực thuận lợi và miền núi Thanh Hóa sẽ có thêm cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, hình thành sự tự tin và phát triển kỹ năng giao tiếp ngay từ những năm đầu cấp.