Thanh Hóa tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Mai Luận)

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 17, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực. Dù vậy, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả kinh tế tư nhân, cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh còn ở nhóm trung bình và thấp so với cả nước.

Ngày 1/10/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 20 ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; tạo đột phá trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả.

Cùng với việc chuẩn hóa, công khai quy trình liên thông giải quyết thủ tục dự án đầu tư (quy hoạch-đất đai-xây dựng-môi trường) theo cơ chế “một đầu mối”, có thời hạn cụ thể cho từng bước, Thanh Hóa tiếp tục rà soát tổng thể, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, thuế, hải quan; thực hiện hiệu quả cơ chế “làn xanh” với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án công nghệ cao, dự án đầu tư chiến lược; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư, ngân sách, biên chế cán bộ, gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm tra, giám sát.

Tỉnh công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và khả năng tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp; cung cấp dữ liệu mở, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân; công khai đầy đủ, kịp thời trên môi trường số các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển, danh mục dự án thu hút đầu tư, quỹ đất, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh, bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai, tài nguyên, vốn, các cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án, nhất là các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa rộng; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ. Hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương với doanh nghiệp được thực hiện theo hướng thực chất, hiệu quả; lấy kết quả giải quyết kiến nghị để đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh.

Tỉnh đổi mới phương thức quản lý theo hướng hậu kiểm gắn với quản lý rủi ro và giám sát trên cơ sở dữ liệu; khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tạo niềm tin và sự ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng; nghiên cứu cơ chế để các địa phương chủ động tạo quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp tiếp cận vốn, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị; phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong kết nối, phản biện chính sách.

Các đại biểu học tập, quán triệt các nghị quyết. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tạo môi trường ổn định cho đầu tư phát triển.

Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về môi trường đầu tư kinh doanh, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn, minh bạch, hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chất lượng điều hành; xây dựng chính quyền phục vụ, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả; khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.