Thanh Hóa tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo

Điểm cung cấp mã QR hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin tuyên truyền được triển khai tại nhiều xã miền núi xứ Thanh.

Khi thông tin trở thành “chìa khóa” giảm nghèo

Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ nguồn lực trước mắt mà quan trọng hơn là giúp người dân có điều kiện tiếp cận chính sách, thay đổi cách nghĩ, cách làm và chủ động tạo sinh kế. Tại nhiều xã miền núi Thanh Hóa, công tác truyền thông về giảm nghèo đang được triển khai theo hướng gần dân, sát cơ sở. Thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng, mạng xã hội và các nhóm Zalo, những chủ trương, chính sách hỗ trợ được chuyển tải đến người dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

Tại xã Linh Sơn, truyền thông cơ sở được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nắm bắt chính sách, tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào chính sách giảm nghèo mà còn giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, kiến thức pháp luật, xây dựng nông thôn mới và những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong khi đó, xã Lương Sơn gắn giảm nghèo về thông tin với chuyển đổi số. Hạ tầng viễn thông, internet được quan tâm đầu tư; các bản tin truyền thanh giới thiệu mô hình sản xuất, những cách làm hay để người dân tham khảo. Địa phương cũng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận thông tin trên môi trường mạng. Ở những địa bàn biên giới, vùng sâu, nơi hạ tầng viễn thông còn hạn chế, phương thức truyền thông cũng được linh hoạt hóa. Tại xã Quang Chiểu, thông tin được chuyển tải qua hệ thống truyền thanh, họp bản, sinh hoạt cộng đồng, mạng xã hội và các nhóm Zalo.

Theo số liệu từ ngành chức năng, trong quá trình thực hiện các chương trình giảm nghèo, Thanh Hóa đã triển khai hàng trăm phóng sự, tin bài, bản tin truyền thanh, truyền hình; tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn, đối thoại về giảm nghèo đa chiều, đồng thời phát hành hàng trăm nghìn tài liệu tuyên truyền chính sách.

Việc đưa thông tin đến đúng đối tượng giúp người dân hiểu rõ hơn chính sách hỗ trợ, tiêu chí giảm nghèo và những cơ hội phát triển kinh tế. Từ đó, giảm nghèo từng bước chuyển từ tư duy hỗ trợ sang trao cơ hội, nâng cao năng lực và khơi dậy tinh thần tự lực của người dân.

Tạo sinh kế, nâng chất lượng cuộc sống

Nếu thông tin giúp người dân có thêm kiến thức và cơ hội thì hạ tầng, sinh kế và nhà ở là những điều kiện quan trọng để biến cơ hội thành kết quả cụ thể. Tại các xã miền núi, giao thông đang được ưu tiên đầu tư nhằm từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về kết nối. Những tuyến đường liên bản, cầu dân sinh được hoàn thiện không chỉ phục vụ đi lại mà còn góp phần giảm chi phí vận chuyển, mở rộng giao thương, tạo điều kiện đưa nông sản đến thị trường.

Đoàn Kinh tế quốc phòng 5 tặng bò cho hộ nghèo.

Trong giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa được bố trí hơn 1.249 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương để thực hiện 59 dự án tại 6 huyện nghèo cũ. Các dự án tập trung vào hoàn thiện hạ tầng, kết nối vùng, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

Cùng với hạ tầng, phát triển sinh kế được xác định là giải pháp căn cơ để người dân có nguồn thu nhập ổn định. Giai đoạn 2021-2024, toàn tỉnh triển khai 606 mô hình, dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển sản xuất.

Trong đó có 22 dự án liên kết theo chuỗi giá trị và 584 dự án phát triển sản xuất cộng đồng, với hơn 18.000 hộ gia đình được hưởng lợi. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, 348 dự án phát triển sản xuất được triển khai, tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp và một số lĩnh vực phi nông nghiệp, hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Đáng chú ý, việc thực hiện cơ chế quay vòng một phần nguồn vốn hỗ trợ đã giúp nguồn lực tiếp tục được sử dụng cho các hộ khác trong cộng đồng. Cách làm này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện để nhiều người dân có cơ hội tiếp cận chính sách.

Đối với đồng bào sống dựa vào rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế.

Nuôi cá trên lòng hồ thuỷ điện đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Giai đoạn 2020-2025, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, môi trường và phòng chống thiên tai tỉnh đã thu trên 200 tỷ đồng; mỗi năm chi trả khoảng 30-35 tỷ đồng cho các tổ chức, cộng đồng và hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng. Nguồn kinh phí này được người dân sử dụng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển diện tích rừng và xây dựng một số công trình phục vụ cộng đồng.

Cùng với sinh kế, nhà ở là một trong những yếu tố quan trọng giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Tại xã Tân Thành, trong hai năm, địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 224 căn nhà cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 15,5 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa.

Tại 6 huyện nghèo cũ, từ năm 2023 đến tháng 6/2025, Thanh Hóa đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 8.000 căn nhà, đạt trên 90% kế hoạch. Bên cạnh nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh còn có chính sách hỗ trợ thêm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chỉ thị 22-CT/TU.

Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn tạo điểm tựa để các gia đình yên tâm lao động, sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

Giảm nghèo vì thế không dừng ở việc hỗ trợ một khoản kinh phí hay một phương tiện sinh kế. Đó là quá trình tổng hợp, trong đó thông tin mở ra cơ hội, hạ tầng tạo điều kiện phát triển, chính sách sinh kế tạo nguồn thu nhập và nhà ở giúp người dân ổn định cuộc sống.

Với cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, các chương trình giảm nghèo tại Thanh Hóa đang hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng tự vươn lên của mỗi gia đình. Khi người dân được tiếp cận đầy đủ chính sách, có điều kiện sản xuất và được tạo môi trường thuận lợi để phát triển, giảm nghèo sẽ từng bước trở thành hành trình chủ động, bền vững hơn.