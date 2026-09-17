Thanh Hóa tạo 'cơn sốt' áo đấu, 5.000 chiếc bán hết sau hai trận

Sức nóng từ sân cỏ lan sang các quầy bán áo đấu. Sau hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, CLB Thanh Hóa thông báo đã bán hết 5.000 áo đấu được phát hành, trong đó nhiều kích cỡ phổ biến nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng.

Cổ động viên Thanh Hóa "nhuộm vàng" khán đài cổ vũ đội bóng quê hương. Ảnh: CLB Thanh Hóa

Trước mùa giải, mẫu áo mới của đội bóng xứ Thanh đã nhận được sự quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, màu vàng truyền thống và sự đồng hành của nhà tài trợ trang phục.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh sau những màn trình diễn đầu mùa của Thanh Hóa. Lối chơi giàu năng lượng cùng tinh thần thi đấu của các cầu thủ giúp đội bóng nhận được sự cổ vũ lớn từ khán đài. Với nhiều cổ động viên, khoác lên mình chiếc áo đấu chính thức cũng là cách thể hiện tình yêu với đội bóng quê hương.

Theo đại diện bộ phận thương mại CLB Thanh Hóa, lượng đơn hàng tăng nhanh sau trận đấu ra mắt. Tại cửa hàng chính thức của CLB ở sân vận động Thanh Hóa và các kênh bán hàng trực tuyến, lượng người truy cập và đặt mua tăng cao.

"Chúng tôi dự đoán nhu cầu năm nay sẽ tăng, nhưng việc bán sạch 5.000 áo đấu chỉ trong thời gian ngắn sau hai trận đấu thực sự vượt ngoài mọi kịch bản chuẩn bị", đại diện CLB Thanh Hóa cho biết.

CLB Thanh Hóa ra sân trong mùa giải 2026/2027. Ảnh: CLB Thanh Hóa

Tình trạng khan hàng cũng xuất hiện tại các điểm bán trực tiếp. Một số cổ động viên đến từ sớm nhưng vẫn không thể mua được áo do các kích cỡ phổ biến như M và L đã hết.

Sức tiêu thụ áo đấu chính hãng đang trở thành một phần đáng chú ý trong đời sống bóng đá. Với các CLB chuyên nghiệp, những sản phẩm mang nhận diện đội bóng không chỉ phục vụ nhu cầu của người hâm mộ mà còn mở thêm nguồn thu ngoài hoạt động thi đấu.

Tại Thanh Hóa, việc 5.000 áo đấu được tiêu thụ trong thời gian ngắn cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ đối với đội bóng đang được chuyển hóa thành nhu cầu sở hữu những sản phẩm chính thức.

Đây cũng là xu hướng mà nhiều CLB bóng đá chuyên nghiệp hướng tới khi xây dựng hệ sinh thái thương mại xoay quanh đội bóng, từ áo đấu, đồ lưu niệm đến các hoạt động dành cho cổ động viên.

Trước nhu cầu còn lớn, CLB Thanh Hóa cho biết đang làm việc với nhà sản xuất để chuẩn bị đợt phát hành bổ sung trong thời gian tới. Đội bóng cũng dự kiến đa dạng hóa mẫu mã và kích cỡ để phục vụ người hâm mộ.

Với định hướng xây dựng CLB theo mô hình gắn kết với cộng đồng, Thanh Hóa kỳ vọng sự đồng hành của người hâm mộ và doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho đội bóng, cả trên sân cỏ lẫn trong các hoạt động hướng tới cộng đồng.