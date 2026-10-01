Thanh Hóa: Tăng trưởng quý III vượt 10%, thu ngân sách gần 50.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tại hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy diễn ra sáng 1/10, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Thanh Hóa ước đạt 8,54%, tăng 0,35% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng quý III, tốc độ tăng trưởng đạt 10,49%, cho thấy đà phục hồi và tăng tốc của nền kinh tế trong những tháng gần đây.

Thanh Hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Một trong những điểm sáng nổi bật là thu ngân sách Nhà nước. Lũy kế 9 tháng, toàn tỉnh ước thu 49.836 tỷ đồng, đạt 96,5% dự toán. Kết quả này tạo dư địa quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.

Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1%. Trong kỳ, Thanh Hóa thu hút 109 dự án đầu tư trực tiếp, gồm 17 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD.

Động thổ nhà máy điện rác Nghi Sơn gần 1.500 tỷ đồng. Ảnh: CTTĐTTH

Công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài cũng đạt kết quả đáng chú ý. Toàn tỉnh đã rà soát 303 dự án, xử lý, tháo gỡ 287 dự án, đạt 94,7%, qua đó giải phóng hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086ha đất.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP 9 tháng vẫn thấp so với yêu cầu. Trong 31 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, có 7 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành, nhưng 7 chỉ tiêu khó hoàn thành, trong đó có tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, xuất khẩu, vốn đầu tư thực hiện và năng suất lao động. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 21/9 mới đạt 50,3% kế hoạch; tổng giá trị xuất khẩu đạt 69,2% và tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 64,8%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng kiểm tra một số dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: CTTĐTTH

Trong 3 tháng cuối năm, Thanh Hóa yêu cầu các cấp, ngành chuyển mạnh từ rà soát, tháo gỡ sang tổ chức thực hiện quyết liệt, kiểm đếm cụ thể từng nhiệm vụ. Trọng tâm là tạo chuyển biến nhanh về tăng trưởng GRDP, vốn đầu tư thực hiện, kim ngạch xuất khẩu và tiến độ các dự án lớn, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.