Thanh Hóa: Tăng tốc thi công, hoàn thành hai cầu dân sinh miền núi trước ngày 31/12

Ghi nhận của phóng viên những ngày đầu tháng 11, tại hai dự án cầu Bến Lậm (xã Giao An) và cầu trung tâm đô thị Cành Nàng cùng tuyến đường nối đường tránh Cành Nàng với tỉnh lộ 523D (xã Bá Thước, Thanh Hóa), hàng chục cán bộ kỹ thuật, công nhân đang khẩn trương thi công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Công trình cầu Bến Lậm cơ bản hoàn thành xong hạng mục cầu.

Anh Hà Văn Minh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Thanh, đơn vị thi công cầu Bến Lậm chia sẻ, đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Nhà thầu đang tập trung thi công đường dẫn hai đầu cầu và phần tứ nón.

“Hiện, công trường có khoảng 20 cán bộ kỹ thuật, công nhân, được bố trí thành nhiều mũi thi công, quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 31/12”, anh Minh cho biết.

Các công nhân đang gấp rút thi công phần tứ nón của công trình cầu Bến Lậm.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Giao An, chủ đầu tư cầu Bến Lậm, cho biết địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong quý I/2027. Tuy nhiên, xã đang chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình về đích trước ngày 31/12/2026.

“Để bảo đảm tiến độ, xã đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu thi công, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh”, ông Thắng cho biết.

Dự án cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng đã hoàn thành 8/9 nhịp, nhịp còn lại đang được nhà thầu thi công gấp rút hoàn thành.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng phòng Điều hành dự án Bá Thước, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết dự án cầu trung tâm đô thị Cành Nàng và tuyến đường nối đường tránh Cành Nàng với tỉnh lộ 523D (xã Bá Thước) hiện đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công.

Theo ông Tuấn Anh, dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Để bảo đảm tiến độ, Ban thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, đồng thời bố trí cán bộ giám sát công trường 24/24h.

Công trình đầu tư xây dựng công trình cầu Bến Lậm, xã Giao An do UBND xã Giao An làm chủ đầu tư, công trình có tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng.

Dự án cầu trung tâm đô thị thị trấn Cành Nàng và tuyến đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D (xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 213 tỷ đồng.