Thanh Hóa: Tăng tốc thi công đại lộ Nam sông Mã, gỡ vướng mặt bằng, chạy đua tiến độ

Dự án Đại lộ Nam sông Mã đang được đẩy nhanh thi công, nhiều hạng mục nền, mặt đường và thoát nước đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vướng mắc giải phóng mặt bằng, thời tiết bất lợi và yêu cầu hoàn thiện đồng bộ các hạng mục đang đặt ra áp lực tiến độ đối với chủ đầu tư, nhà thầu.

Dự án đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, đoạn từ phường Quảng Hưng đến hết địa phận phường Quảng Tâm (nay thuộc phường Quảng Phú) đang được các nhà thầu tập trung thi công. (Ảnh: P. Tuấn).

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa, dự án đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, đoạn từ phường Quảng Hưng đến hết địa phận phường Quảng Tâm (nay thuộc phường Quảng Phú), có chiều dài hơn 5,63km, tổng mức đầu tư hơn 1.442 tỷ đồng.

Dự án triển khai trong giai đoạn 2024 - 2027, với quy mô nền đường rộng 67m, đầu tư đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh và cầu qua sông Thống Nhất.

Ghi nhận thực tế trên đoạn tuyến (theo hướng TP Thanh Hóa cũ đi Sầm Sơn) cho thấy, phía trái tuyến, các đơn vị thi công đang rốt ráo triển khai đắp nền đường, đặt hệ thống cống thoát nước, dải phân cách cứng ở giữa.

Phía bên phải tuyến, nền đường đã hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp 1, có một số vị trí đã thảm lớp 2, các phương tiện lưu thông dọc tuyến thông thoáng.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng phòng phụ trách, Phòng điều hành dự án Đông Sơn (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa) cho biết, đến nay, công trình cơ bản hoàn thành xử lý nền đường; các nhà thầu đang triển khai hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, kết cấu móng đường và một phần thảm bê tông nhựa.

Giá trị thực hiện ước đạt 540 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng khoảng 1.060 tỷ đồng, tương đương 52%.

Về giải phóng mặt bằng, phần lớn mặt bằng theo mặt cắt quy hoạch rộng 67m đã được thu hồi. Tuy nhiên, một số vị trí tại nút giao đường Bạch Đằng, phạm vi chân ta luy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, cấp nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phía bên phải tuyến (hướng TP Thanh Hóa cũ đi Sầm Sơn) đã được thảm bê tông nhựa. (Ảnh: P. Tuấn).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa đang yêu cầu các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp nhằm bù đắp tiến độ. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Ở đoạn đại lộ Nam sông Mã từ phía Đông quốc lộ 10 đến đường ven biển, ông Trần Thất Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Sầm Sơn cho biết: Gói thầu xây lắp có giá trị hơn 226,2 tỷ đồng, do Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn và các nhà thầu phụ thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2026. Giá trị thi công lũy kế đạt khoảng 179,7 tỷ đồng, tương đương 80% giá trị hợp đồng.

Một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thành nền, mặt đường và hệ thống thoát nước dọc, ngang. Trong đó, đoạn từ Km0 - Km 0+855 đã cơ bản hoàn thiện mặt đường; đoạn từ Km 1+237 - Km 2+050 đã hoàn thành thảm mặt đường. Các đơn vị đang tiếp tục thi công vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục an toàn giao thông.

Tại một số vị trí, công tác lát đá vỉa hè vẫn chưa hoàn thành. Riêng phạm vi do Công ty TNHH Hoàng Hiệp thi công còn khoảng 2.500m² vỉa hè chưa lát trên tổng diện tích 5.000m² theo báo cáo.

Dự án nâng cấp, mở rộng làn đường giúp người dân đi lại thuận tiện, tạo điều kiện phát triển du lịch, đô thị và kinh tế - xã hội của địa phương. (Ảnh: P. Tuấn).

Dù khối lượng xây lắp đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, tiến độ các đoạn tuyến vẫn chịu tác động bởi những khó khăn về mặt bằng và điều kiện thi công.

Tại dự án giai đoạn 2 qua địa bàn phường Quảng Phú, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công. Trong những tháng đầu năm 2026, nguồn cung cát, đất đắp khan hiếm cũng gây khó khăn cho các nhà thầu trong quá trình triển khai công trình.

Đối với đoạn từ phía Đông quốc lộ 10 đến đường ven biển, vướng mắc tập trung tại phạm vi giải phóng mặt bằng chân ta luy phía Nam. Dù đã có thông báo thu hồi đất, người dân chưa đồng thuận do chưa xác định rõ phạm vi đất đã được huyện Quảng Xương cũ thu hồi ở giai đoạn 1.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa đề nghị UBND phường Quảng Phú khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Sầm Sơn yêu cầu nhà thầu chính tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, đôn đốc các nhà thầu phụ hoàn thành khối lượng theo hợp đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát rà soát hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn công và kiểm soát chất lượng công trình.

Được biết, khi hoàn thành, đại lộ Nam sông Mã sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa khu vực TP Thanh Hóa trước đây với khu du lịch biển Sầm Sơn và các vùng phụ cận, tạo điều kiện phát triển du lịch, đô thị và kinh tế - xã hội của địa phương.