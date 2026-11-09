Thanh Hóa: Tăng tốc thi công các khu tái định cư, xử lý sạt lở trước mùa mưa 2027

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, những ngày đầu tháng 11, dù thời tiết miền núi Thanh Hóa mưa nắng thất thường, trên công trường các dự án tái định cư Xa Mang (bản Ngàm, xã Sơn Điện), bản Chiềng Xầy (xã Trung Hạ) và xử lý sạt lở tại xã Quan Sơn, hàng chục máy móc, thiết bị cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân vẫn khẩn trương thi công.

Dự án khu tái định cư bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ hiện đã cơ bản hoàn thành hạng mục san lấp mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lê Anh Minh, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Phương Đông, nhà thầu thi công khu tái định cư bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ cho biết: Đến nay, nhà thầu cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng, đang chuẩn bị triển khai các hạng mục đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và cấp nước sạch.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết miền núi Thanh Hóa diễn biến thất thường, mưa nắng xen kẽ, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.

"Để bảo đảm hoàn thành dự án trước mùa mưa năm 2027, nhà thầu tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, huy động hơn 20 máy móc, thiết bị cùng 25 cán bộ kỹ thuật, công nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, đồng thời bổ sung nhân lực, sẵn sàng triển khai các hạng mục còn lại", anh Minh chia sẻ.

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại tại khu tái định cư Xa Mang, bản Ngàm, xã Sơn Điện.

Ngày 9/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Lữ Hồng Chiến, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Hạ cho biết, dự án khu tái định cư bản Chiềng Xầy hiện đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Địa phương phấn đấu bàn giao mặt bằng cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán, đồng thời đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các hạng mục còn lại.

"Xã đã cử cán bộ thường xuyên có mặt tại công trường để giám sát, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 30/3/2027", ông Chiến cho biết.

Cũng trong ngày 9/11, ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Điện thông tin, dự án khu tái định cư Xa Mang, bản Ngàm hiện đạt khoảng 70% khối lượng thi công. Đến nay, địa phương đã bàn giao đất cho 34 hộ dân thuộc diện được bố trí tái định cư.

"Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30/3/2027. Vì vậy, xã đang chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, khẩn trương thi công các hạng mục còn lại", ông Tình cho biết.

Dự án xử lý cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư và khu tái định cư thuộc bản Thanh Sơn đang gấp rút hoàn thành hạng mục cắt cơ.

Còn bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết, dự án xử lý sạt lở đất tại hai khu dân cư và khu tái định cư thuộc bản Thanh Sơn hiện đạt khoảng 10% khối lượng thi công.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trước mùa mưa năm 2027. Hiện địa phương đang đôn đốc nhà thầu huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ, đồng thời cử cán bộ thường xuyên bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Dự án khu tái định cư Xa Mang, bản Ngàm, xã Sơn Điện có diện tích khoảng 4,5ha, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, phục vụ bố trí tái định cư cho 34 hộ dân, dự án do UBND xã Sơn Điện làm chủ đầu tư.

Dự án khu tái định cư bản Chiềng Xầy xã Trung Hạ, có diện tích gần 4ha, tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, dự án bố trí tái định cư có 29 hộ dâ, dự án do UBND xã Trung Hạ làm chủ đầu tư.

Dự án xử lý cấp sạt lở đất tại 2 khu vực dân cư và khu tái định cư thuộc bản Thanh Sơn, có tổng mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng, do UBND xã Quan Sơn làm chủ đầu tư.