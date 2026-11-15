Thanh Hóa: Tăng kết nối nhà trường, doanh nghiệp để mở rộng cơ hội việc làm

Đưa doanh nghiệp đến gần hơn với giảng đường

Thay vì chờ đến khi tốt nghiệp mới tìm kiếm việc làm, học sinh, sinh viên tại Thanh Hóa đang có thêm cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng ngay trong quá trình học tập thông qua các phiên giao dịch việc làm, hội thảo hướng nghiệp và chương trình hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Trường Đại học Hồng Đức ký kết hợp tác với AEON Việt Nam, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Ảnh: HDU

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa phối hợp với Trường Trung cấp nghề Miền Núi Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 16 doanh nghiệp, đơn vị, mang đến tổng cộng 11.780 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.

Tại đây, học sinh, sinh viên được trực tiếp tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chuyên môn, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc. Không chỉ giới thiệu cơ hội việc làm, đại diện doanh nghiệp còn tư vấn những kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm mà người lao động cần trang bị.

Đáng chú ý, chương trình còn có sự đồng hành của 7 doanh nghiệp, đơn vị thông qua việc hỗ trợ thiết bị dạy học, trang phục và các phần quà cho học sinh. Ban tổ chức trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất học bổng du học Hàn Quốc, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng.

Các phiên giao dịch việc làm tại Thanh Hóa thu hút đông đảo sinh viên

Cũng trong tháng 11, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức Workshop “Định vị bản thân và cơ hội nghề nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số”, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Theo thỏa thuận, hai bên tăng cường phối hợp trong đào tạo, tư vấn hướng nghiệp, chia sẻ chuyên gia, tổ chức tham quan, trải nghiệm tại doanh nghiệp, kết nối thực tập và hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp.

Tại chương trình, sinh viên được tiếp cận các công cụ khám phá năng lực, sở thích nghề nghiệp như DISC, MBTI, Ikigai, Mật mã Holland; đồng thời tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, yêu cầu tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp tại AEON Việt Nam.

Những hoạt động này cho thấy xu hướng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đang chuyển từ kết nối tuyển dụng đơn thuần sang đồng hành trong quá trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho người học.

Nhu cầu tuyển dụng lớn, yêu cầu nhân lực ngày càng đa dạng

Theo thông tin khảo sát, cập nhật nhu cầu tuyển dụng của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng của 765 lượt doanh nghiệp, với tổng nhu cầu 116.456 lao động.

Nhu cầu nhân lực tập trung đáng kể tại các nhà máy, cơ sở sản xuất và những dự án đang triển khai, mở rộng quy mô. Trong đó, Nhà máy Dụng cụ thể thao Outdoor Gear Việt Nam có nhu cầu tuyển 1.924 công nhân; Nhà máy gia công giày dép xuất khẩu Ngọc Lặc cần 2.600 công nhân; Công ty TNHH Giày Venus có nhu cầu tuyển 1.000 lao động tại các nhà máy.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm ngày càng lớn

Bên cạnh các doanh nghiệp trong tỉnh, nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh cũng tìm kiếm nguồn nhân lực từ Thanh Hóa, mở rộng phạm vi lựa chọn việc làm cho người lao động.

Thực tế này cho thấy thị trường lao động Thanh Hóa đang có sức cầu lớn, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, xu hướng tuyển dụng không chỉ dừng ở nhu cầu lao động phổ thông mà ngày càng đặt ra yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng công nghệ, ngoại ngữ và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa tác động ngày càng sâu rộng đến thị trường lao động, người trẻ cũng cần chủ động nâng cao kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới.

Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm, 15 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại các địa phương; tư vấn cho gần 15.000 người, kết nối việc làm và học nghề cho 2.625 người. Việc đa dạng hóa các hình thức tư vấn trực tiếp, lưu động và trực tuyến đang giúp người lao động, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, tiếp cận thông tin tuyển dụng thuận lợi hơn.

Ngày hội việc làm tại Trường trung cấp nghề miền núi Thanh Hóa

Đáng chú ý, Đề án “Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030” đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; khoảng 90% học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, nhà trường có điều kiện cập nhật nhu cầu thực tế để điều chỉnh chương trình, còn học sinh, sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc, tích lũy kinh nghiệm và định hình nghề nghiệp từ sớm.

Có việc làm là điểm khởi đầu, nhưng có nghề vững vàng mới là nền tảng để người lao động phát triển lâu dài. Kết nối hiệu quả nhà trường với doanh nghiệp vì thế không chỉ giải quyết bài toán tuyển dụng trước mắt mà còn góp phần biến lợi thế về quy mô lao động của Thanh Hóa thành lợi thế cạnh tranh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Biến lợi thế lao động thành lợi thế cạnh tranh

Đề cập đến bài toán phát triển nguồn nhân lực, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, tỉnh có quy mô lao động lớn, nền công nghiệp đang mở rộng và nhu cầu phát triển nhiều ngành nghề mới. Tuy nhiên, lợi thế về số lượng lao động chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi người lao động được trang bị kỹ năng phù hợp, doanh nghiệp có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu và người trẻ nhìn thấy cơ hội nâng cao thu nhập bằng chính năng lực của mình.

Lợi thế về số lượng lao động chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi người lao động được trang bị kỹ năng phù hợp

Theo ông Nguyễn Hồng Phong, vấn đề không chỉ là đào tạo thêm bao nhiêu lao động hay tạo được bao nhiêu việc làm, mà quan trọng hơn là người lao động có thể đảm nhận những công việc gì sau đào tạo và con đường nghề nghiệp sẽ phát triển ra sao. Thực tế, một bộ phận lao động trẻ có thể tìm được việc làm nhưng chưa tích lũy được kỹ năng nghề cần thiết để nâng cao năng suất, thu nhập và phát triển sự nghiệp.

Từ góc độ này, ông Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Có việc làm là điểm khởi đầu, có nghề mới là nền tảng để phát triển bền vững. Vì vậy, cần thay đổi tư duy trong đào tạo và giải quyết việc làm, không chỉ đưa người trẻ vào thị trường lao động mà còn phải tạo điều kiện để họ nâng cao tay nghề, phát triển năng lực và tiến lên những vị trí việc làm có giá trị cao hơn.