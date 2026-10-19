Thanh Hóa tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 12 vụ vi phạm tại 12 cơ sở, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 64 triệu đồng.

Kết quả này góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.

Quản lý thị trường Thanh Hoá tăng cường xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/1/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, công tác phát hiện, xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội Quản lý thị trường số 4 chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Quá trình kiểm tra được triển khai gắn với tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành pháp luật, chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và không kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh.

Các tổ chức, cá nhân được hướng dẫn lựa chọn nguồn cung có thông tin rõ ràng, kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa trước khi đưa ra thị trường. Qua đó, công tác tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật mà còn hướng đến phòng ngừa vi phạm ngay từ khâu nhập hàng, kinh doanh.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ngày càng phát triển, hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được quảng bá, chào bán dưới nhiều hình thức.

Việc xác minh chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn gốc và thu thập chứng cứ vì thế cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với lực lượng chức năng.

Trước thực tế này, Đội Quản lý thị trường số 4 cần tiếp tục nâng cao năng lực nắm bắt thông tin, nhận diện dấu hiệu vi phạm và tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, bảo đảm việc kiểm tra, xử lý đúng chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa; chủ động theo dõi diễn biến thị trường, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi đủ căn cứ pháp lý.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, lành mạnh.