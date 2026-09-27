Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn khai thác IUU

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, ngăn chặn hải sản IUU

Tham dự hội nghị có đồng chí: Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền các xã, phường ven biển cùng các chủ tàu, ngư dân trên địa bàn tỉnh....

Thanh Hóa hiện có 6.190 tàu cá, trong đó chủ yếu là tàu nhỏ hoạt động ven bờ; 791 tàu cá hoạt động khai thác vùng lộng và 950 tàu cá đánh bắt xa bờ. Với số lượng tàu cá lớn, hoạt động trên phạm vi rộng, công tác quản lý, kiểm soát và tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản luôn được các cấp, các ngành xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Thời gian qua, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt, đồng bộ với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành, lực lượng chức năng, nhất là chính quyền cơ sở. Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký, cập nhật trên dữ liệu tàu cá quốc gia và thống nhất trên dữ liệu VNeID; 950 tàu cá đánh bắt xa bờ đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề gồm “Quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU”, cung cấp những quy định pháp luật cần thiết đối với hoạt động khai thác thủy sản, những hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động trên biển.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị chức năng trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của ngư dân trong quá trình khai thác, nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý tàu cá, thiết bị giám sát hành trình, đăng kiểm, cấp phép và thủ tục xuất, nhập bến. Qua đó giúp chủ tàu, ngư dân nắm chắc hơn các quy định, chủ động phòng tránh vi phạm trong quá trình hoạt động trên biển.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện ký giao ước thi đua; đại diện ngư dân, chủ tàu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản. Qua đó thể hiện trách nhiệm của chính quyền cơ sở và người trực tiếp tham gia khai thác, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện. Các đơn vị cần khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Đại diện ngư dân ký cam kết chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình; tiếp tục rà soát, làm sạch và đồng bộ dữ liệu nghề cá. Kịp thời nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng trực quan, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tăng cường kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; phối hợp chặt chẽ với các ngành quản lý tàu cá ngay từ bờ, kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện ra khơi; khai thác hiệu quả dữ liệu giám sát hành trình, chủ động kiểm tra, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.