Thanh Hóa tăng cường quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp

Kiểm soát nguồn thải tại các khu công nghiệp

Ngày 27/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ gây ô nhiễm ngay từ cơ sở; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp. Trong tháng 8/2026, qua kiểm tra 6 khu, phân khu công nghiệp đang hoạt động, cơ quan chức năng ghi nhận 4 khu đã đầu tư, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm Khu công nghiệp Lễ Môn; Nam khu A, Bắc khu A và khu B thuộc Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Ông Nguyễn Phương Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựa Song Hà, cho biết: “Trong công tác bảo vệ môi trường thì chúng tôi thường xuyên có sự hợp tác cũng như là được hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa. Hiện tại nhà máy chúng tôi sản xuất những sản phẩm từ nhựa, ví dụ như là hạt nhựa, dây đai và bao bì nhựa. Nguyên liệu chính của chúng tôi là nguyên liệu phế liệu nhựa, được nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo đúng quy chuẩn nhập khẩu theo giấy phép của Sở Nông nghiệp Môi trường. Trong quá trình hoạt động nhà máy luôn chấp hành và tuân thủ các quy định về Bảo vệ môi trường.”

Ông Nguyễn Phương Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựa Song Hà. (Ảnh: Xuân Tâm)

Tăng cường quản lý môi trường tại các cụm công nghiệp

Tại các cụm công nghiệp, yêu cầu bảo vệ môi trường cần được thực hiện đồng bộ với quá trình đầu tư hạ tầng và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính đến tháng 10/2026, toàn tỉnh có 52 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, với tổng diện tích khoảng 1.801,78 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 14.222 tỷ đồng.

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Thái Thắng. (Ảnh: Xuân Tâm)

Trong số này, 14 cụm công nghiệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép môi trường. Ba cụm đã truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà, Cụm công nghiệp thị trấn Quán Lào và Cụm công nghiệp Thái - Thắng.

Ông Trương Mạnh Hà, Phụ trách KCN Thái - Thắng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Với phương châm tạo môi trường xanh sạch, Cụm Công nghiệp đã đầu tư nhà máy xử lý nước thải với công suất 2000m3 1 ngày đêm và trạm quan trắc tự động liên tục theo dõi các chỉ số nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn Nhà nước cho phép.”

Ông Trương Mạnh Hà, Phụ trách KCN Thái - Thắng, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Xuân Tâm)

Gắn giám sát với kiểm tra, xử lý vi phạm

Cùng với kiểm tra tại các khu, cụm công nghiệp, hệ thống quan trắc tự động được sử dụng để hỗ trợ giám sát nguồn thải trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu tổng hợp đến tháng 10/2026, Thanh Hóa có 111 trạm quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Trong năm 2026, Sở đã đôn đốc 13 đơn vị thuộc diện phải lắp đặt khẩn trương hoàn thiện hệ thống quan trắc; yêu cầu 37 đơn vị tăng cường chấp hành quy định về quan trắc nước thải, khí thải. Công tác kiểm tra, hướng dẫn quản lý, vận hành và niêm phong thiết bị quan trắc được thực hiện tại 75 lượt cơ sở.

Đối với các Khu, Cụm công nghiệp, trọng tâm là duy trì hoạt động của công trình xử lý chất thải, kiểm soát việc thu gom, đôn đốc hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định. (Ảnh: Xuân Tâm)

Sở cũng thiết lập kênh trao đổi trực tiếp qua nền tảng Zalo với cán bộ phụ trách môi trường của 166 xã, phường, phục vụ tiếp nhận thông tin, hướng dẫn chuyên môn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Số liệu tổng hợp đến tháng 10/2026 cho thấy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 55 cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý vi phạm hành chính đối với 33 đơn vị, với tổng số tiền phạt hơn 5 tỷ đồng. Sau kiểm tra, các cơ sở tiếp tục được đôn đốc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai Chỉ thị số 13/CT-UBND, rà soát, kiểm soát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm, phát huy hiệu quả hệ thống quan trắc tự động, tăng cường kiểm tra và xử lý hành vi, vi phạm theo quy định.