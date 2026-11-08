Thanh Hóa tăng cường quản lý địa bàn trọng điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an xã Cẩm Thạch tuyên truyền, giải thích và tham gia giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật, mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân và các vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường, an sinh xã hội...

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 36 địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự và 78 địa bàn cấp xã thuộc diện trọng điểm về an ninh, trật tự. Thực trạng này đòi hỏi các cấp, ngành phải đổi mới phương thức quản lý, tăng cường phòng ngừa, kịp thời phát hiện và giải quyết những nguyên nhân, điều kiện phát sinh phức tạp; tập trung nguồn lực chuyển hóa địa bàn phức tạp, không để phát sinh địa bàn mới hoặc tái phức tạp sau chuyển hóa.

Chỉ thị số 16/CT-UBND xác định công tác quản lý địa bàn trọng điểm và chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, khắc phục tình trạng triển khai hình thức, thiếu hiệu quả.

Theo Chỉ thị, Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt, chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Lực lượng Công an cấp xã phải chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, thường xuyên rà soát, nhận diện những vấn đề nổi lên để tham mưu giải pháp xử lý phù hợp.

Đối với 78 địa bàn trọng điểm, tập trung thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ, không để phát sinh phức tạp. Đối với 36 địa bàn phức tạp, phải xác định rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, xây dựng kế hoạch chuyển hóa cụ thể, huy động lực lượng và nguồn lực để giải quyết từng vấn đề.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo, môi trường, lao động, việc làm và an sinh xã hội. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài, tích tụ trở thành nguyên nhân phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của tổ hòa giải, người có uy tín, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong nắm bắt tình hình, hòa giải mâu thuẫn và giải quyết các vấn đề ngay từ cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, Chỉ thị xác định UBND các xã, phường là lực lượng trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa và chuyển hóa địa bàn. Chính quyền cơ sở phải thường xuyên rà soát tình hình dân cư, tội phạm, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; chủ động giải quyết ngay từ đầu, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp.

Đối với các địa bàn trọng điểm, công tác quản lý phải được duy trì thường xuyên, liên tục, tập trung nhận diện những yếu tố, lĩnh vực và đối tượng có nguy cơ phát sinh phức tạp để chủ động phòng ngừa. Đối với địa bàn phức tạp, phải xây dựng kế hoạch chuyển hóa với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan chủ trì, lực lượng phối hợp và thời gian thực hiện rõ ràng; tăng cường phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Người đứng đầu chính quyền cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả quản lý địa bàn. Đồng thời, chú trọng bố trí nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Một yêu cầu đáng chú ý là việc đánh giá, đề xuất đưa địa bàn ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp phải bảo đảm khách quan, đúng tiêu chí, điều kiện và thực chất, không chạy theo thành tích. Sau chuyển hóa, các địa phương tiếp tục duy trì biện pháp quản lý, phòng ngừa, củng cố kết quả đạt được, kiên quyết không để tái phức tạp.

Công an tỉnh được giao làm cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể Nhân dân, việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-UBND được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý địa bàn, từng bước chuyển hóa các địa bàn phức tạp, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.