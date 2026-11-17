Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa thông tin về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Thanh Hoá.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá tiềm năng, thế mạnh cũng như những hạn chế trong khai thác các sản phẩm du lịch của Thanh Hóa thông qua trải nghiệm thực tế tại các điểm đến. Với lợi thế về tài nguyên du lịch đa dạng, từ biển, rừng núi, di tích lịch sử, di sản văn hóa đến làng nghề và du lịch cộng đồng, Thanh Hóa có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách.

Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành hiệu quả kinh tế, ngành du lịch cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tăng cường kết nối tour, tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, việc xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, cộng đồng có tính liên kết cao được xác định là hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, góp phần thu hút khách trong mùa thấp điểm.

Doanh nghiệp du lịch trong tỉnh giới thiệu về tiềm năng và các chương trình kích cầu cuối năm.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành các tỉnh phát biểu đưa ra giải pháp liên kết với Thanh Hoá.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng hướng đến việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành Thanh Hóa với các địa phương, đơn vị trong vùng; phát huy vai trò của các hiệp hội du lịch trong kết nối thị trường, quảng bá điểm đến và xây dựng chương trình du lịch liên vùng.

Đặc biệt, những ý kiến nhận xét sau khi trải nghiệm thực tế của các doanh nghiệp lữ hành sẽ là cơ sở để Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa tổng hợp, đề xuất giải pháp hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Thông qua chương trình, Thanh Hóa kỳ vọng phát huy hiệu quả liên kết vùng, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các địa phương; đa dạng hóa sản phẩm, thị trường khách, góp phần khắc phục tính mùa vụ, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch.