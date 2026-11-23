Đối với 07 tập thể gồm các đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Nguyệt Viên; Nhân dân và cán bộ xã Hoằng Hóa; Nhân dân và cán bộ xã Tân Ninh; Nhân dân và cán bộ thôn Quang Vinh, xã Thạch Lập; Nhân dân và cán bộ thôn Hữu Cốc, xã Thắng Lợi; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quan Sơn, xã Quan Sơn; Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group.

Phường Hạc Thành, Thanh Hóa ra quân dọn dẹp về sinh môi trường.

Đối với 10 cá nhân gồm: ông Nông Bá Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh; bà Trịnh Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Quản lý địa phương và chính sách, Sở Tài chính; bà Hoàng Thị Ngọc Quỳnh, Chuyên viên phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Cao Văn Nguyên, Trưởng thôn Quang Vinh, xã Thạch Lập; bà Thiều Thị Sáng, Chuyên viên phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Trung; ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu; ông Phạm Hải Thành, Giám đốc Chi nhánh Thuỷ lợi Đông Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu; ông Mai Xuân Hùng, Giám đốc Chi nhánh Thuỷ lợi thành phố Thanh Hóa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu; ông Lê Thế Bình, Giám đốc xí nghiệp Xe máy, Vận chuyển, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa; ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân nói trên, không chỉ là sự ghi nhận về những đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân đối với công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm tiêu, thoát nước trên địa bàn tỉnh năm 2026, mà còn là nguồn động viện kịp thời giúp họ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để tiếp tục cống hiến. Đồng thời, qua đây cũng thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm tiêu, thoát nước trên địa bàn, nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân, giảm ngập úng và duy trì mỹ quan sáng, xanh, sạch, đẹp, hướng tới sự phát triển bền vững.

Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ đầu năm 2026, đặc biệt sau đợt phát động ra quân toàn tỉnh ngày 21/9, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và khơi thông dòng chảy đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp, ngành và nhân dân. Đến nay, 166/166 xã, phường đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường; nhiều địa phương duy trì hoạt động này định kỳ, từng bước hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan trong cộng đồng.

Riêng đối với đợt ra quân từ ngày 21/9, toàn tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 83.800 lượt người tham gia, vệ sinh gần 1.719 km đường, khơi thông hơn 509 km cống, rãnh. Các công ty khai thác công trình thủy lợi phối hợp với địa phương phát quang, xử lý ách tắc khoảng 290 km kênh tiêu. Một số địa phương đã có chuyển biến rõ nét trong công tác thu gom, xử lý rác thải.