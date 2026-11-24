Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương ghi nhận trên sườn đồi xuất hiện các vết nứt kéo dài khoảng 50m, rộng 0,2-0,3m, độ sụt lún lớn nhất khoảng 0,5m. Tại chân đồi hình thành các vách taluy đứng cao 3-7m, cách công trình phụ của nhà dân gần nhất khoảng 3m.

Tình trạng nứt, sạt lở đất trên sườn đồi diễn biến ngày càng phức tạp

Tình trạng nứt, sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, nhất là khi xảy ra mưa lũ. Ngoài nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân dưới chân đồi, sự cố còn đe dọa an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 520B, đoạn nối xã Hóa Quỳ với xã Thanh Quân.

Các vết nứt, sụt lún xuất hiện trên sườn đồi ngay phía sau nhà dân

Ngày 24-11, ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho biết, trước nguy cơ sạt lở, địa phương đã chủ động cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, bố trí lực lượng thường trực theo dõi diễn biến sạt lở; tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao đến nơi tránh trú an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ.