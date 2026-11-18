Các đại biểu và nhân dân tham dự Ngày hội.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã về chung vui với bà con nhân dân. Trước đó, từ đêm ngày 17/11, tại khu Nhà văn hóa trung tâm của bản đã rộn rã tiếng nhạc, lời ca mang đậm âm hưởng văn hóa của đồng bào người Thái. Những bộ trang phục sặc sỡ nhất được đem ra, rượu cần bày khắp các gầm nhà sàn, làm mềm những bước chân trai gái…

Với bà con nhân dân bản Pọong, đây không chỉ là dịp để tập trung múa hát, vui chơi mà còn là cơ hội để người dân thắt thêm chặt sợi dây thắm tình đoàn kết, hóa giải mọi mâu thuẫn khúc mắc trong cuộc sống thường nhật và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Những tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm màu sắc đồng bào dân tộc Thái được bà con bản Pọong trình diễn tại Ngày hội.

Theo báo cáo trình bày tại Ngày hội cho biết: Bản Pọong xã Hiền Kiệt có 433 hộ và 2.031 nhân khẩu, 98% bà con là người dân tộc Thái. Tổng diện tích tự nhiên 2927,9 ha, trong đó đất trồng lúa nước 45,7 ha, đất ở 183,5ha, đất sản xuất 1.295,5 ha. Điều kiện sản xuất kinh tế của bản chủ yếu là nông, lâm nghiệp chiếm hơn 85% tỷ trọng…

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và các kế hoạch của HĐND, UBND xã; Nghị quyết của Chi bộ về phát triển kinh tế - xã hội, Ban công tác Mặt trận bản đã tích cực trong việc tập hợp khối đại đoàn kết, cùng với các chi hội thành viên, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân ra sức thi đua trong lao động sản xuất, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Thanh Hóa và ông Trương Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo và hội quần chúng, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn cho nhân dân bản Pọong.

Từ sự nỗ lực phấn đấu của các hộ, kinh tế phát triển năm sau cao hơn năm trước nên đời sống của bà con trong bản từng bước được ổn định, hộ làm ăn khá ngày càng tăng, hộ nghèo chuẩn mới giảm xuống còn 17 hộ bằng 3,92%. Cận nghèo 142 hộ bằng 33,94%.

Trong năm 2026,Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tích cực vận động bà con nhân dân trong bản thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong đám cưới, đám tang, đặc biệt là gìn giữ nét đẹp truyền thống khi trong bản có tang gia, tai nạn rủi ro bà con đã đóng góp ngày công cũng như tiền, vật chất để kịp thời ủng hộ, động viên giúp đỡ. Phong trào xây dựng xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng đến các hộ. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và ông Trương Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo và hội quần chúng, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại bản Pọong.

Công tác y tế thường xuyên được chăm lo, trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng đủ các mũi vắc xin phòng dịch, công tác khám sức khỏe cho nhân dân được duy trì, đặc biệt là chị em phụ nữ và hội người cao tuổi.

Đến hiện tại 100% đường giao thông của bản được bê tông hóa; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng tưới cho diện tích lúa nước; 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; 100% nhân dân đều được tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; 100% hộ đều được sử dụng điện lưới an toàn.

Trong thời gian tới, chính quyền và người dân bản Pọong tiếp tụcphát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư thâm canh, tăng năng suất cây trồng vật nuôi; trồng các loại rau màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thành lập phát triển các gia trại để làm điểm. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, phấn đấu có trên 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng quà cho 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiền Kiệt.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao quà lưu niệm tặng cán bộ, nhân dân bản Pọong; trao 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ gia đình chính sách và tặng quà 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiền Kiệt.