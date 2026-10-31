Thanh Hoá sôi động không khí du lịch 2 tháng cuối năm 2026

Du lịch Sầm Sơn được làm mới 2 tháng cuối năm 2026.

Đây là mục tiêu không dễ dàng mà cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc Thanh Hóa nhận thức rất rõ. Vì thế, sự vào cuộc quyết liệt để thực hiện mục tiêu đó đã, đang và sẽ tiếp tục được ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định rõ. Bên cạnh việc phát huy những kết quả trong 10 tháng hoạt động của toàn ngành là chuỗi sự kiện liên tục được tổ chức trong 2 tháng còn lại của năm 2026.

Bắt đầu từ rừng núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi đây có khu du lịch Pù Luông nổi tiếng của xứ Thanh không chỉ thu hút khách trong nước, mà khách nước cũng thường xuyên về với Pù Luông để vui chơi, nghỉ dưỡng, thăm thú cảnh vật thiên nhiên.

Từ ngày 9 đến 11/11, chương trình nghệ thuật "Sắc màu Pù Luông", phiên chợ vùng cao cùng các trò chơi dân gian, giới thiệu truyền thống văn hóa, ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc và Liên hoan, trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số xứ Thanh sẽ được diễn ra tại khu du lịch nổi tiếng này.

Pù Luông - khu du lịch đang được ưa thích tại Thanh Hoá.

Tại phường Hạc Thành - đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa, sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử và trò diễn dân gian sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 19 đến 21/11 tại Quảng trường Lam Sơn.

Ngay sau đó vào ngày 22/11 đến 24/11, là Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Cũng vào thời gian này tại huyện Nga Sơn cũ diễn ra Lễ kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Ba Đình được tổ chức vào ngày 26/11 tại Khu di tích lịch sử Ba Đình.

Không chỉ dựa vào tiềm năng sẵn có với lợi thế du lịch biển nổi tiếng từ trước tới nay, Thanh Hóa đang đẩy mạnh kích cầu để biến vùng biển "chuyển trạng thái" từ du lịch 1 mùa đến 4 mùa.

Vì thế, ngay những ngày tháng cuối năm này theo thường lệ hầu như ít khách, nơi đây sẽ diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cùng với các chương trình ưu đãi lớn với sự tham gia của 44 doanh nghiệp kỳ vọng tạo thêm sức hút cho nền kinh tế "không khói", mà điểm nhấn là Gala Sao Mai 2026 diễn ra vào tối 15/11.

Địa điểm để thực hiện chương trình Gala Sao Mai là Quảng trường biển Sầm Sơn với sức chứa lên đến cả vạn người. Vùng biển với lợi thế thời tiết thuận hòa được chọn cho không khí tưng bừng, náo nhiệt hòa cùng những tình khúc lãng mạng, những bài ca hào hùng, trữ tình đi cùng năm tháng được các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trình bày.

Bên cạnh chương trình Gala Sao Mai lần đầu tiên xuất hiện ở Thanh Hóa, trước đó dự kiến từ ngày 13 đến 15/11 là chương trình Carnival đường phố cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử, trò diễn dân gian kết hợp biểu diễn kỵ binh được tổ chức tại các khu, điểm du lịch.

Trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm dự kiến Tuần Du lịch Thanh Hóa tại các khu, điểm du lịch và Trung tâm thương mại Aeon mall; khai trương sản phẩm "một ngày làm thợ đúc đồng" tại xã Thiệu Trung.

Đặc biệt Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2027 với chủ đề "Hello 2027 - Thanh Hóa bừng sáng tương lai dự kiến diễn ra tối 31/12 tại Quảng trường Lam Sơn.

Cùng với chuỗi các sự kiện, ngành du lịch Thanh Hóa định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở vật chất và làm mới sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Các loại hình nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu văn hóa bản địa, du lịch nông nghiệp và nông thôn được chú trọng nhằm đa dạng hóa và tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Có thể nói với nhiều hoạt động về văn hóa, du lịch diễn ra không chỉ ở những khu, điểm du lịch nổi tiếng, khắp các địa phương của tỉnh Thanh Hóa cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vào dịp cuối năm không chỉ góp phần vào khích cầu du lịch và còn tạo đà và cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của xứ Thanh ngày càng phát triển.