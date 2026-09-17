Thanh Hóa sơ tán hơn 1.600 người trước diễn biến mưa lũ phức tạp

Sạt lở đe dọa nhà dân ở xã Nam Xuân (Thanh Hóa).

Sáng 17/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, 35 địa phương trên địa bàn tỉnh này đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại các khu vực sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường vào 11 khu dân cư, ảnh hưởng đến 1.220 hộ với 4.322 người. Trong đó, các xã, gồm: Thành Vinh có 292 hộ/1.112 người, Phú Lệ 208 hộ/1.120 người, Bát Mọt 128 hộ/573 người, Thanh Phong 119 hộ/457 người, Thạch Quảng 44 hộ/195 người và Mậu Lâm 21 hộ/78 người. Hiện các khu vực này vẫn bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết; thông tin liên lạc được duy trì bình thường.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 344 hộ bị ngập, gồm các xã: Kim Tân 215 hộ, Cẩm Thủy 4 hộ, Cẩm Thạch 38 hộ và Ngọc Liên 77 hộ. Có 4 nhà bị sập, đổ nhưng không gây thiệt hại về người. Trong đó, 3 nhà bị sập do sạt lở đất và 1 nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đá lăn.

Quốc lộ 15C - đoạn qua xã Nam Xuân cũng bị sạt lở.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường, gồm 4 vị trí trên quốc lộ và 3 vị trí trên tỉnh lộ. Các đơn vị đang bố trí máy móc, vật tư để khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Giao thông nông thôn có 24 vị trí sạt lở, hư hỏng nhưng còn đường khác để đi; 2 cầu tràn tại xã Thạch Lập và xã Quan Sơn bị hư hỏng. Ngoài ra, 22 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường.

Các tuyến liên thôn, liên xã có 201 vị trí tại 40 xã bị ngập, cơ bản còn đường khác để đi. Riêng xã Kim Tân có 7 vị trí tại 7 thôn bị ngập, tổng chiều dài khoảng 9km. Mưa lũ cũng làm ngập 2.157ha sản xuất nông nghiệp, gồm 1.169ha lúa, 409ha rau màu và 546ha mía; khoảng 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, từ 7h ngày 13/9 đến 5h ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 300 - 450mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Trạm Khí tượng Tĩnh Gia 459mm, Trạm Khí tượng Như Xuân 490mm, Trạm Thủy văn Chuối 469mm.

Nước sông Luồng (đoạn qua xã Nam Xuân) dâng cao khiến đường giao thông bị ngập.

Dự báo trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 17/9 đến sáng 19/9, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 12,80m, trên báo động 3 là 0,80m; sông Yên tại Chuối 3,92m, trên báo động 3 là 0,42m. Sông Cầu Chày tại Xuân Vinh 9,36m, trên báo động 2 là 0,36m; sông Mã tại Lý Nhân 10,46m, trên báo động 1 là 0,96m; sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn 5,25m, trên báo động 2 là 0,25m.

Đến 5h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 67 trạm bơm với 271 máy bơm và 17 cống tiêu để phục vụ công tác tiêu úng. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tổ chức tiêu úng, khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông và chủ động ứng phó với tình huống mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.