Thanh Hóa: Sơ tán gần 1.700 người dân, hoãn họp để chống lũ

Mưa to kéo dài, nhiều sông vượt mức báo động

Theo báo cáo, trong ngày 17/9, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 300-450 mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Trạm Khí tượng Tĩnh Gia 459 mm, Trạm Khí tượng Như Xuân 490 mm và Trạm Thủy văn Chuối 469 mm.

Sơ tán khẩn cấp các hộ dân trong khu vực bị sạt lở

Dự báo trong ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Từ đêm 17/9 đến sáng 19/9, mưa rào và dông còn xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên nhiều sông ở Thanh Hóa dâng cao. Tại sông Bưởi, mực nước ở Kim Tân đạt 12,80 m, vượt báo động 3 là 0,80 m. Sông Yên tại Chuối đạt 3,92 m, trên báo động 3 là 0,42 m.

Sông Cầu Chày tại Xuân Vinh ở mức 9,36 m, vượt báo động 2 là 0,36 m; sông Mã tại Lý Nhân đạt 10,46 m, trên báo động 1 là 0,96 m. Tại sông Lèn, mực nước đo được ở trạm thủy văn Lèn là 5,25 m, cao hơn báo động 2 là 0,25 m.

Nước sông dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu vực

Để chủ động tiêu thoát nước, đến 5h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 67 trạm bơm với 271 máy bơm cùng 17 cống tiêu.

416 hộ với 1.669 người được sơ tán

Trước nguy cơ ngập lụt và sạt lở, 35 địa phương đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại các khu vực sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.

Sạt lở nhiều nơi gây chia cắt cục bộ

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường vào 11 khu dân cư, ảnh hưởng đến 1.220 hộ với 4.322 người. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ, Bá Thước, Vân Du, Cẩm Thạch, Thạch Bình và Ngọc Liên.

Hiện tại, các khu vực này vẫn bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết; thông tin liên lạc được duy trì bình thường. Theo thống kê, mưa lũ đã khiến 344 hộ dân bị ngập nhà. Trong đó, xã Kim Tân có 215 hộ, Cẩm Thủy 4 hộ, Cẩm Thạch 38 hộ và Ngọc Liên 77 hộ.

Lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ người dân chạy lũ

Ngoài ra, 4 nhà bị sập đổ hoặc bị ảnh hưởng do sạt lở, nhưng không gây thiệt hại về người. Trong đó, 3 nhà bị sập do sạt lở đất, gồm 2 nhà tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn và 1 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc. Một nhà tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn.

Hàng chục điểm sạt lở, hàng trăm vị trí ngập trên đường giao thông

Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, hiện có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Trong đó, quốc lộ có 4 vị trí, gồm 1 vị trí trên QL15C, 2 vị trí trên QL16 và 1 vị trí trên QL217. Các tuyến tỉnh lộ có 3 vị trí sạt lở, gồm 1 vị trí trên ĐT519 và 2 vị trí trên ĐT530B. Các đơn vị chức năng đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Hoãn các cuộc họp không cần thiết để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại mưa lũ

Đối với hệ thống giao thông nông thôn, có 24 vị trí bị sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn còn đường khác để lưu thông. Các điểm ảnh hưởng nằm tại Mường Lý, Quý Lương, Tân Thành, Na Mèo, Quan Sơn, Đồng Lương, Mường Chanh và Tam Lư. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Tình trạng ngập diễn ra tại 22 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trong đó có 4 vị trí trên quốc lộ và 18 vị trí trên tỉnh lộ gây tắc đường.

Đối với các tuyến đường liên thôn, liên xã, có 201 vị trí tại 40 xã có tràn bị ngập, chiều sâu từ 0,3 m trở lên. Phần lớn các khu vực vẫn có tuyến đường khác để lưu thông. Riêng xã Kim Tân có 7 vị trí tại 7 thôn bị ngập, với tổng chiều dài khoảng 9 km đường giao thông liên thôn, liên xã.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích bị ngập được thống kê là 2.157 ha, gồm 1.169 ha lúa, 409 ha rau màu và 546 ha mía. Trong lĩnh vực thủy sản, khoảng 160 ha ao nuôi bị tràn.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới, các địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực, vận hành các công trình tiêu úng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, giao thông và sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Tô Anh Dũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại của mưa lũ.