Thanh Hóa số hóa giám sát mỏ khoáng sản: Minh bạch dữ liệu, nâng hiệu quả quản lý

Chức năng “Giám sát mỏ khoáng sản” thuộc phân hệ Doanh nghiệp, hướng tới ba mục tiêu: theo dõi toàn diện, cập nhật liên tục và minh bạch dữ liệu.

Theo số liệu trên hệ thống, toàn tỉnh có 341 mỏ có giấy phép với tổng diện tích 2.147 ha. Trong đó, 267 mỏ đang hoạt động (gần 78%), 5 mỏ đã hết hạn giấy phép và 23 mỏ sắp hết hạn trong vòng một năm. Đá là nhóm khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn nhất; phần lớn giấy phép được cấp theo hình thức không đấu giá.

Dữ liệu được trình bày trực quan bằng biểu đồ: cơ cấu loại khoáng sản, tình trạng hoạt động, hình thức cấp phép, danh sách giấy phép hết hạn hoặc sắp hết hạn, số giấy phép cấp theo năm từ 2013 đến 2025 và 12 xã, phường có nhiều mỏ nhất. Người dùng có thể lọc theo loại khoáng sản, địa phương hoặc tình trạng hoạt động để xem chi tiết.

Lợi ích nổi bật

• Minh bạch dữ liệu: Các bên cùng khai thác một nguồn số liệu thống nhất, cập nhật liên tục, hạn chế chênh lệch số liệu giữa các báo cáo.

• Cảnh báo sớm: Nhận diện ngay các mỏ hết hạn, sắp hết hạn để rà soát, đôn đốc và bố trí kiểm tra đúng địa bàn trọng điểm.

• Tiết kiệm thời gian: Tra cứu trên điện thoại thay cho tổng hợp báo cáo thủ công; doanh nghiệp chủ động gia hạn giấy phép kịp thời.

• Căn cứ điều hành: Số liệu theo năm, địa bàn và loại khoáng sản hỗ trợ quy hoạch, đấu giá quyền khai thác và bảo đảm nguồn vật liệu cho hạ tầng.

Để sử dụng, người dùng tải Ứng dụng số Thanh Hóa trên App Store hoặc Google Play, đăng nhập, chọn phân hệ Doanh nghiệp và mục “8. Giám sát mỏ khoáng sản”.

Số hóa giám sát mỏ là bước chuyển từ “báo cáo định kỳ” sang “giám sát liên tục”, góp phần quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản của tỉnh.