Thanh Hoá siết quản lý dạy thêm, học thêm

Theo quy định không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các môn năng khiếu, kỹ năng sống.

Ngày 27/9, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản gửi UBND xã, phường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, cơ sở dạy thêm trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

Văn bản nhấn mạnh việc học thêm phải xuất phát từ nhu cầu, sự tự nguyện của học sinh và sự đồng ý của cha mẹ; nghiêm cấm mọi hình thức ép buộc học thêm.

Theo hướng dẫn, không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao và rèn luyện kỹ năng sống. Giáo viên cũng không được tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh đang được mình phân công dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường.

Đáng chú ý, với dạy thêm trong nhà trường, không thu tiền học sinh và chỉ tổ chức cho 3 nhóm: học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Sở GD&ĐT quy định, các lớp dạy thêm trong trường mỗi lớp không quá 45 học sinh, được xếp theo môn học và khối lớp; không bố trí giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa, không dạy trước chương trình. Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần; trường hợp có nhu cầu vượt mức này phải được Giám đốc Sở GD&ĐT chấp thuận trước khi thực hiện.

Đối với dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền, tổ chức, cá nhân phải đăng ký kinh doanh và công khai các thông tin về môn học, thời lượng, địa điểm, thời khóa biểu, danh sách người dạy, học sinh và mức thu.

Giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo Hiệu trưởng trước khi bắt đầu, trong đó nêu rõ môn học, thời gian, hình thức, địa điểm dạy thêm và mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh.

Khi có thay đổi, giáo viên phải cập nhật thông tin với Hiệu trưởng. Sở GD&ĐT yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trá hình hoặc tổ chức dưới hình thức khác nhằm né tránh quy định.

Tại Thông báo số 5415/TB-SGDĐT ngày 25/9/2026, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng công khai số điện thoại 081.369.5858 để tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.