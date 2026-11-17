Hoạt động quảng cáo, lắp đặt biển hiệu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy hoạt động thương mại.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng về số lượng, công tác quản lý cũng bộc lộ nhiều bất cập, nhất là tại các tuyến phố đông dân cư, khu vực trung tâm và những địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh.

Thực tế cho thấy, không ít biển hiệu, bảng quảng cáo được lắp đặt thiếu đồng bộ, chồng chéo, không thống nhất về kích thước và hình thức. Một số biển sử dụng ngôn từ, nội dung chưa phù hợp; kết cấu xuống cấp, bong tróc, thiếu chắc chắn, tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy, rơi khi xảy ra mưa bão, gió lớn.

Đáng lo ngại, một số phương tiện quảng cáo còn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, che khuất tầm nhìn giao thông, ảnh hưởng đến kiến trúc công trình, lối thoát hiểm và không gian sinh hoạt chung. Những bất cập này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 27.8.2026 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, ngày 2.11.2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 130/2026/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản này, ngày 12.11, Sở VHTTDL Thanh Hóa ban hành Công văn số 9133/SVHTTDL-TTBCXB, đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động lắp đặt biển hiệu, quảng cáo ngoài trời.

Đồng thời, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý tại cơ sở, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là việc chấp hành các quy định về nội dung, chữ viết, kích thước và vị trí lắp đặt biển hiệu.

Theo quy định, biển hiệu ngang có chiều cao tối đa 2m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

Đối với biển hiệu dọc, chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m và không vượt quá chiều cao tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Việc lắp đặt biển hiệu phải bảo đảm không che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở người đi bộ hoặc ảnh hưởng đến tầm nhìn, an toàn giao thông.

Kết cấu, vật liệu, hệ thống điện và chiếu sáng cũng phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, phù hợp với điều kiện sử dụng và có khả năng chịu tác động của thời tiết.

Đối với nội dung thể hiện, biển hiệu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ghi đúng tên cơ sở theo giấy tờ đăng ký, địa chỉ và những thông tin cần thiết theo quy định.

Trường hợp sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài phải bảo đảm yêu cầu về thứ tự, kích thước chữ.

Tên gọi, ngôn từ và hình thức thể hiện cần phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục, không gian công cộng và đặc điểm kiến trúc khu vực.

Không chỉ tập trung vào biển hiệu của các cơ sở kinh doanh, công tác quản lý quảng cáo ngoài trời cũng được đặt ra với yêu cầu chặt chẽ hơn.

Các bảng quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo, băng-rôn và phương tiện quảng cáo khác phải phù hợp với quy hoạch, quy chế quản lý của tỉnh, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và cảnh quan đô thị.

Sở VHTTDL đề nghị các địa phương tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống biển hiệu, bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo trên địa bàn; tập trung vào các tuyến đường chính, khu vực trung tâm đô thị, chợ, khu dân cư và những tuyến phố có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Các trường hợp lắp đặt sai kích thước, vị trí, quy cách; quảng cáo chồng chéo, che khuất lối thoát hiểm, phương tiện phòng cháy, chữa cháy hoặc biển báo giao thông cần được kiểm tra, chấn chỉnh.

Đặc biệt, những biển hiệu, bảng quảng cáo đã xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ đổ, gãy, rơi phải được yêu cầu sửa chữa, gia cố, di dời hoặc tháo dỡ theo quy định.

Cùng với đó, các địa phương cần xử lý tình trạng treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo, rao vặt trái phép trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, tường rào và công trình công cộng; tổ chức bóc xóa quảng cáo sai quy định, tháo dỡ băng-rôn, phướn quảng cáo khi hết thời hạn.

Những nội dung quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm cũng phải được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Để tránh tình trạng kiểm tra chỉ mang tính thời điểm, Sở VHTTDL yêu cầu UBND các xã, phường căn cứ tình hình thực tế, chủ động thống kê, quản lý hệ thống biển hiệu, bảng quảng cáo theo từng địa bàn, tuyến đường và khu dân cư.

Các bộ phận chuyên môn cần được phân công theo dõi thường xuyên, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý những vấn đề liên quan đến trật tự đô thị, an toàn giao thông và an toàn công trình.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích các địa phương có điều kiện lựa chọn những tuyến đường, khu vực phù hợp để từng bước chỉnh trang, sắp xếp hệ thống biển hiệu, bảng quảng cáo theo hướng đồng bộ, hài hòa về vị trí, kích thước và hình thức.

Việc triển khai cần gắn với tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, tránh áp đặt, hình thức, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh.

Quản lý biển hiệu, quảng cáo ngoài trời không đơn thuần là xử lý những tấm biển sai quy cách hay tháo dỡ các bảng quảng cáo xuống cấp. Đây còn là yêu cầu trong tổ chức không gian đô thị, bảo đảm an toàn công cộng và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh.