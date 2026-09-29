Thông tin từ UBND xã Thiệu Hóa, địa phương hiện có 16 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Thay vì để các trụ sở cũ bỏ trống, xã xây dựng phương án xử lý theo từng nhóm, căn cứ nhu cầu thực tế.

Những cơ sở không còn phù hợp với công năng cũ phải được chuyển đổi đúng quy định. Mục tiêu là quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả từng cơ sở nhà, đất, không để tài sản bị bỏ không, xuống cấp hoặc sử dụng lãng phí.

Nhiều cơ sở xuống cấp sau thời gian dài không được sử dụng. Ảnh: Ngọc Hưng.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở dôi dư chưa được đưa vào sử dụng khiến công trình xuống cấp. Tại xã Yên Định, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, xã có 8 công sở dôi dư chưa sử dụng.

Tại xã Vĩnh Lộc, số lượng tài sản dôi dư lớn hơn, với 15 công sở sau sắp xếp. Trong số này có trụ sở UBND các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc, Hội Người mù, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trường mầm non thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lộc cũ và một số trụ sở của các đơn vị đóng trên địa bàn như Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc cũ.

Một số công trình hiện bỏ không. Trong khi đó, địa phương vẫn phải bố trí người bảo vệ tài sản nhưng nguồn lực hạn chế.

Theo thông tin từ Sở Tài chính Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý tài sản công. Trong đó, 95 xã, phường ghi nhận số lượng lớn cơ sở cần tập trung giải quyết, trong khi 42 địa phương khác có ít cơ sở dôi dư hoặc không phát sinh vướng mắc lớn.

Các cơ sở này hiện được phân loại theo 4 nhóm phương án xử lý chính. Nhóm chiếm số lượng lớn nhất gồm 523 cơ sở giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã khai thác theo hình thức cho thuê; đến nay đã bàn giao được 376 cơ sở và còn 147 cơ sở chưa hoàn thành.

Thanh Hóa siết mốc thời gian xử lý, khai thác 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tiếp theo là nhóm chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng (như nhà văn hóa, sân chơi) thuộc thẩm quyền cấp xã với 469 cơ sở, trong đó 337 cơ sở đã ban hành quyết định chuyển đổi và 132 cơ sở đang thực hiện.

Nhóm điều chuyển hoặc kết hợp chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND tỉnh có 282 cơ sở, đã hoàn thành 90 cơ sở và đang xử lý 192 cơ sở. Cuối cùng, nhóm đề xuất giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai gồm 11 cơ sở, đã hoàn thành 4 cơ sở và còn 7 cơ sở đang triển khai.

Thanh Hóa đang khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư. Ảnh: Ngọc Hưng.

Để tăng tốc tiến độ và sớm đưa các tài sản này vào khai thác hiệu quả, Sở Tài chính đề xuất tăng cường chỉ đạo, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng địa phương.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường để rà soát, hướng dẫn chi tiết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trích đo địa chính, xác định ranh giới và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Tại hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2026 còn rất lớn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, có thời hạn hoàn thành cụ thể.

Ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Xuân Nghĩa.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các xã, phường phải hoàn thành việc ban hành quyết định chuyển đổi công năng trước ngày 30/9, đồng thời đưa ngay các cơ sở đã chuyển đổi vào sử dụng để tránh lãng phí.

Đối với 147 cơ sở chưa hoàn thành bàn giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, các đơn vị phải hoàn tất bàn giao ngay trong đầu tháng 10/2026, song song với việc phê duyệt phương án khai thác và hoàn thiện hợp đồng cho thuê.

"Lãnh đạo UBND tỉnh giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND các địa phương lập kế hoạch theo dõi tiến độ theo từng tuần để báo cáo UBND tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện trên địa bàn mình phụ trách. Các mốc thời gian và nhiệm vụ cụ thể cũng sẽ được giao trực tiếp cho từng sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tiến độ đề ra", ông Hùng nhấn mạnh.