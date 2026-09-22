Thanh Hóa: Siết chặt bánh trung thu trên sàn thương mại điện tử

Siết kiểm soát từ môi trường mạng

Những ngày gần đây, thị trường bánh trung thu tại Thanh Hóa trở nên sôi động. Bên cạnh các cửa hàng, đại lý kinh doanh truyền thống, bánh trung thu được quảng bá, giới thiệu và bán ngày càng phổ biến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và qua hình thức livestream.

Sự đa dạng về phương thức bán hàng giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý. Đặc biệt, với những sản phẩm được bán hoàn toàn trên môi trường mạng, việc xác định người bán, nguồn hàng, địa điểm tập kết và điều kiện bảo quản không đơn giản như kiểm tra tại cửa hàng.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, tập trung kiểm soát các nội dung như nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa…

Trước diễn biến này, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường bánh trung thu đến các đội quản lý thị trường trực thuộc. Trọng tâm là chủ động nắm tình hình, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đầu mối phân phối, đồng thời chú ý hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Đinh Khánh Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã yêu cầu các đội quản lý thị trường triển khai nhiệm vụ theo địa bàn, tăng cường kiểm tra mặt hàng bánh trung thu trong thời gian cao điểm trước Tết Trung thu.

Theo ông Toàn, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm soát các nội dung như nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm.

Đội Quản lý thị trường số 1 đến vận động các cơ sở kinh doanh bánh trung ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, các đội được yêu cầu chủ động rà soát, xác minh các tài khoản, gian hàng có dấu hiệu kinh doanh bánh trung thu vi phạm; đồng thời truy tìm nguồn hàng, địa điểm tập kết để tổ chức kiểm tra khi có căn cứ.

“Các đội quản lý thị trường phải chủ động nắm tình hình, triển khai kiểm tra theo địa bàn, đồng thời tăng cường rà soát hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội. Mục tiêu là kiểm soát hàng hóa từ nơi sản xuất, phân phối đến điểm bán, không để các hành vi vi phạm lợi dụng môi trường mạng để đưa hàng không bảo đảm chất lượng ra thị trường”, ông Toàn cho biết.

Tuyên truyền, ký cam kết từ các cửa hàng

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các đội quản lý thị trường triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh.

Tại địa bàn phụ trách, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tăng cường tuyên truyền các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bánh trung thu, trong đó chú trọng những yêu cầu về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc sản phẩm không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm.

Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh bánh trung thu ký cam kết.

“Việc tuyên truyền, ký cam kết được thực hiện trước thời điểm thị trường bước vào giai đoạn tiêu thụ cao, qua đó giúp các hộ kinh doanh nhận diện rõ trách nhiệm của mình trong quá trình nhập, bảo quản và bán sản phẩm”, ông Thành chia sẻ.

Ông Thành cho biết thêm, với những cơ sở vừa bán trực tiếp tại cửa hàng vừa đưa sản phẩm lên mạng xã hội, lực lượng chức năng cũng lưu ý việc cung cấp thông tin chính xác về hàng hóa khi quảng cáo, chào bán. Các thông tin về sản phẩm, nguồn gốc, người bán và nội dung quảng cáo phải tuân thủ quy định, tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

“Tuyên truyền và ký cam kết là giải pháp phòng ngừa quan trọng, nhưng không thay thế hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Những trường hợp đã được tuyên truyền, ký cam kết nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị kiểm tra và xử lý theo quy định”, ông Thành thông tin.

Không chỉ tập trung vào môi trường thương mại điện tử, hoạt động kiểm tra tại các cửa hàng, đại lý, cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục được tăng cường

Tại các điểm kinh doanh trực tiếp, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ; hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa; hạn sử dụng; điều kiện bảo quản và các dấu hiệu vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đây là khâu quan trọng bởi bánh trung thu là mặt hàng thực phẩm có tính thời vụ, thời gian lưu thông ngắn nhưng nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu hàng hóa không được bảo quản đúng điều kiện hoặc đã quá hạn sử dụng, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng có thể tăng lên. Đối với những sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng, lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định để có căn cứ xử lý.

Từ chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, các đội quản lý thị trường được yêu cầu kết hợp giữa tuyên truyền, ký cam kết, kiểm tra trực tiếp và giám sát trên môi trường mạng. Cách làm này nhằm kiểm soát thị trường bánh trung thu theo hướng toàn diện hơn, không để khoảng trống giữa kênh bán hàng truyền thống và thương mại điện tử.

Về phía người tiêu dùng, cơ quan quản lý thị trường khuyến cáo cần lựa chọn bánh trung thu có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và thông tin của người bán trước khi mua, đặc biệt với các sản phẩm được chào bán trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Khi thị trường bước vào cao điểm, việc kiểm soát đồng thời từ gian hàng online đến cửa hàng, từ nguồn hàng đến điểm bán được kỳ vọng góp phần hạn chế hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu.