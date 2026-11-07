Thanh Hóa sẽ chuyển rét từ Chủ nhật (8/11)

Dự báo khoảng đêm 8/11, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa. Từ đêm 8/11 đến hết đêm 9/11, trên đất liền có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có lúc cấp 6.

Nhiệt độ không khí thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 17-19 độ C. Từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Trên vùng biển Thanh Hóa, từ tối và đêm 8/11, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Đáng chú ý, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển cần đề phòng lốc xoáy và sóng cao.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; đồng thời ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các khu vực thấp trũng, khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp, làm gián đoạn giao thông, đi lại, học tập và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại khu vực miền núi, cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Vì vậy, các địa phương, đơn vị liên quan và người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, nhất là tại khu vực ven biển và miền núi.