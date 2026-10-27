Thanh Hóa: Sáu dự án du lịch biển Hải Tiến vướng mặt bằng, pháp lý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường làm việc với các đơn vị liên quan, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án du lịch sinh thái biển

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng đoàn công tác vừa kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), làm việc với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn cho 6 dự án du lịch sinh thái biển tại hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Các dự án gồm Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường; 3 dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty CP Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126, Công ty CP Phương Trang Việt Nam và Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO; Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh và Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm.

Trong đó, 4 dự án chưa hoàn tất GPMB, chưa thể bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công. Dự án của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO vướng việc xác định nguồn gốc đất liên quan đến phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân Tối cao. Dự án Quý Lâm gặp vướng mắc về thủ tục hành chính.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu UBND hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh tập trung đẩy nhanh GPMB, phối hợp với các sở, ngành sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Đối với dự án của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO, Văn phòng UBND tỉnh được giao bố trí cuộc họp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương, các sở, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thống nhất phương án xử lý nguồn gốc đất tranh chấp theo quy định pháp luật.

Riêng dự án Quý Lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp rà soát toàn bộ tính pháp lý, tham mưu hướng giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu địa phương dừng ngay việc xây dựng hạ tầng trong phạm vi dự án trước khi các vấn đề pháp lý được làm rõ.