Thanh Hóa: Sạt lở hàng loạt tuyến đường, nhiều khu vực bị chia cắt

Đặc biệt, trên tuyến tỉnh lộ 505B ghi nhận 16 điểm sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường; nhiều cầu, tràn giao thông bị hư hỏng, ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn giao thông.

Sạt lở đất trên các tuyến đường do mưa lớn

Theo thông tin từ các địa phương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ 19 giờ ngày 8/11 đến ngày 9/11, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-100 mm, một số khu vực vùng núi phía Tây và Tây Nam của tỉnh ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Trong đó, xã Như Thanh ghi nhận lượng mưa 374 mm, xã Thanh Kỳ 411,8 mm, xã Nông Cống 221 mm, xã Nga Sơn 126 mm. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông, suối dâng nhanh, nhiều khu vực tràn qua đường, tuyến giao thông liên thôn, liên xã bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Một số vị trí xuất hiện sạt lở, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Lở đất, cây cối sạt xuống đường

Tại xã Yên Thọ, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 6 thôn, khiến 14 tràn giao thông bị ngập, trong đó có 2 tràn bị vỡ, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đáng chú ý, tại khu vực Dốc Cục, trên tuyến tỉnh lộ 505B nối xã Yên Thọ với xã Xuân Thái, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Theo thống kê, riêng đoạn từ Km11 đến Km15 trên tuyến ĐT.505B ghi nhận 16 điểm sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Yên Thọ đã huy động máy móc, phương tiện tổ chức san gạt, thu dọn đất đá. Đến thời điểm báo cáo, các vị trí đã được xử lý bước đầu, giao thông cơ bản thông suốt.

Lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi khu vực ngập

Ngoài ra, trên địa bàn xã có 4 tràn qua đường bị ngập sâu từ 1,2-2 m, gồm tràn Đồng Cốc, Ba Bái, Bọoc Mạy và Ông Cật. Chính quyền địa phương đã tổ chức dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại tại các vị trí nguy hiểm. Một số khu vực thấp trũng cũng bị ngập, gây chia cắt, cô lập tạm thời.

Tại xã Bát Mọt, khu vực hai đầu cầu dẫn vào thôn Phống xuất hiện tình trạng sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở phần chân cầu, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Trong khi đó, tại xã Thanh Kỳ, cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Bái Sim (cũ), xảy ra tình trạng nứt, sập, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước sự cố, Công an xã đã phối hợp với Ban Quản lý đường bộ và lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức cảnh báo, ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Tại các xã Xuân Chinh, Như Xuân, Tân Thành, Thanh Phong..., mực nước trên các sông, suối tiếp tục dâng nhanh, khiến nhiều tràn giao thông bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Mặc dù một số điểm sạt lở đã được xử lý bước đầu, giao thông cơ bản thông suốt, song tình trạng ngập úng, sụt lún và nguy cơ sạt lở tại các khu vực miền núi vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Người dân được khuyến cáo không tự ý đi qua các tràn giao thông đang ngập, khu vực nước chảy xiết, cầu bị nứt, sập hoặc những vị trí có dấu hiệu sụt lún, sạt lở. Các hộ sinh sống gần sông, suối, taluy đồi núi cần chủ động theo dõi cảnh báo của chính quyền địa phương, sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.