Theo Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký, Công ty Cổ phần Xây dựng HAIYAN Việt Nam được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và cửa hàng xăng dầu tại xã Thiệu Hóa.

Dự án có diện tích khoảng 2.786,1 m², tổng vốn đầu tư dự kiến 12,5 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp là 2,5 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động khoảng 10 tỷ đồng, chiếm 80%. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Thanh Hóa sắp có cửa hàng xăng dầu kết hợp trạm sạc điện. (Ảnh minh họa)

Về quy mô xây dựng, dự án gồm nhà dịch vụ thương mại hai tầng, khu mái che cột bơm, nhà điều hành bán hàng, nhà kho, trạm sạc điện và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Riêng trạm sạc điện có diện tích dự kiến 120 m².

Cửa hàng xăng dầu được đầu tư theo quy mô cấp 3, với bốn bể chứa ngầm, tổng dung tích 90 m³. Bên cạnh hoạt động bán lẻ xăng dầu, khí hóa lỏng và kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, dự án còn có mục tiêu vận hành trạm nạp điện cho ô tô con.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động trong vòng 15 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong vòng 12 tháng, nếu nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục cần thiết để được thuê đất thực hiện dự án, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư sẽ không còn giá trị pháp lý.

Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm bố trí kinh phí đầu tư tuyến đường gom kết nối dự án với tuyến đường nối Quốc lộ 1 - Quốc lộ 45, đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và đấu nối giao thông trước khi triển khai thi công.

Việc đưa trạm sạc điện vào một dự án kinh doanh xăng dầu cho thấy mô hình cung cấp năng lượng cho giao thông đang có xu hướng mở rộng theo hướng đa dạng hóa dịch vụ. Thay vì chỉ phục vụ phương tiện sử dụng xăng, dầu, các điểm kinh doanh nhiên liệu có thể từng bước bổ sung hạ tầng sạc điện, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm phương tiện.

Đối với Thanh Hóa, mô hình này có ý nghĩa trong bối cảnh giao thông điện hóa đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng. Bên cạnh các trạm sạc chuyên biệt tại khu đô thị, trung tâm thương mại và khu dân cư, việc bố trí điểm sạc tại các cơ sở dịch vụ ven đường có thể tạo thêm lựa chọn cho người sử dụng ô tô điện, nhất là khi mạng lưới phương tiện điện tiếp tục mở rộng.

Sự phát triển của các điểm cung cấp đồng thời xăng dầu và điện có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh nhiên liệu thích ứng với quá trình chuyển dịch năng lượng. Trong giai đoạn phương tiện sử dụng động cơ đốt trong và ô tô điện cùng tồn tại, mô hình kết hợp giúp mở rộng tệp khách hàng, tận dụng mặt bằng và đa dạng hóa nguồn thu. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần cân đối chi phí vận hành, nhu cầu thị trường và khả năng hoàn vốn đối với từng loại hình dịch vụ.