Thanh Hóa: Sao Mai hội tụ tài năng âm nhạc, tỏa sáng tương lai

Tiết mục khai mạc Gala Sao Mai 2026. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trong đêm nhạc hội Gala Sao Mai 2026, các đại biểu cùng các nghệ sĩ, diễn viên, đông đảo quần chúng nhân dân cùng nhìn lại những hành trình, những ký ức đẹp, kỷ niệm đẹp cùng Sao Mai; giới thiệu hình ảnh, di sản, bản sắc văn hóa, du lịch và con người tỉnh Thanh Hóa với các điểm đến tiêu biểu: Thành nhà Hồ, Lam Kinh, Pù Luông, biển Sầm Sơn cùng những di sản văn hóa tinh thần độc đáo ở xứ Thanh đến với khán giả cả nước.

Một tiết mục do các ca sĩ trẻ công diễn tại Gala Sao Mai 2026. (Ảnh: MAI LUẬN)

Đêm Gala có sự góp mặt của các thí sinh xuất sắc vòng chung kết Sao Mai 2026 cùng 11 nghệ sĩ là những giọng ca đã trưởng thành và ghi dấu ấn qua các mùa giải Sao Mai.

Trong đêm nhạc, ngoài công diễn những tiết mục trẻ trung, rộn ràng như “Bài ca tình yêu”, “Nhớ mãi chuyến đi này”, “Nơi pháo hoa rực rỡ”, “Em có chờ, lắng nghe con tim” là các ca khúc trữ tình: “Tình ta biển bạc, đồng xanh”, “Ngồi tựa mạn thuyền-đi cấy”, “Neo đậu bến quê”. Tiếp nối là các ca khúc trào dâng cảm hứng mặt trời, kết hợp hát múa minh họa, biểu diễn sôi động của các vũ đoàn, khích lệ, cổ vũ hành trình tỏa sáng.

Đêm Gala Sao Mai 2026 tạo sự kết nối giữa các thế hệ Sao Mai, giữa âm nhạc dân gian với âm nhạc đương đại; truyền những cảm hứng tích cực, tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh hướng đến Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Thanh Hóa thu hút người dân lựa chọn, mua sắm. (Ảnh: MAI LUẬN)

Cũng trong dịp này, từ ngày 13-15/11, tỉnh Thanh Hóa tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP tại khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn. Các hoạt động nghệ thuật, giới thiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại 60 gian hàng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, ẩm thực, tiềm năng du lịch Thanh Hóa.