Các đại biểu và đông đảo nhân dân đã về tham dự Ngày hội.

Bà Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã về dự và chung vui với bà con nhân dân.

Theo báo cáo tại Ngày hội cho biết: Thôn Lĩnh Độ được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn Phượng Lĩnh và Phương Độ, với quy mô 725 hộ, 2.658 nhân khẩu. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, sự chủ động của Ban Công tác Mặt trận và sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, các hoạt động của khu dân cư từng bước đi vào ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy.

Trong năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của thôn sau sáp nhập.

Chương trình văn hóa, văn nghệ được bà con nhân dân chuẩn bị và biểu diễn tại Ngày hội.

Điểm nổi bật của Lĩnh Độ trong năm 2026, là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức chỉnh trang khu vực nhà văn hóa thôn. Với tinh thần trách nhiệm và ý thức vì lợi ích chung, đã có 19/21 hộ dân tự nguyện hiến đất, với diện tích hàng nghìn mét vuông, để phục vụ việc mở rộng, chỉnh trang khu vực nhà văn hóa. Đây là nghĩa cử đáng trân trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và trách nhiệm của Nhân dân đối với công việc chung của cộng đồng.

Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống kính trên, nhường dưới, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Năm 2026, toàn thôn có 640/725 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88,27%. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự cố gắng của mỗi gia đình trong xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn luôn được Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm. Trong năm, thôn đã tích cực tham gia vận động Quỹ “Vì người nghèo”, đạt số tiền 35,5 triệu đồng; phối hợp tổ chức trao tặng 57 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết, với tổng trị giá 28,5 triệu đồng.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận thôn Lĩnh Độ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; xóa bỏ những khác biệt không cần thiết giữa hai thôn trước đây, cùng chung sức xây dựng thôn Lĩnh Độ thành một cộng đồng đoàn kết, thống nhất. Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, quan tâm các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp khó khăn đột xuất; thực hiện tốt phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bà Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu chung vui với bà con trong Ngày hội.

Phát biểu chung vui với bà con tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ, nhân dân thôn Lĩnh Độ, xã Đông Thành đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định: Năm 2026 lần đầu tiên Trung ương gắn việc tổ chức Ngày hội với Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó nhân lên ý nghĩa sâu sắc trong việc giữ gìn truyền thống đại đoàn kết và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong thôn.

Tại Ngày hội, bà Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội cùng ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao cho nhân dân thôn Linh Độ bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, bà Lương Thị Hoa cũng đề nghị chính quyền và nhân dân trong thôn cần thẳng thắn nhìn vào những việc cần tiếp tục cố gắng ở các mặt như: Việc ổn định tổ chức, sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập vẫn cần được củng cố; cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa còn thiếu; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; sản xuất nông nghiệp còn là nguồn sinh kế chủ yếu của nhiều gia đình. Những khó khăn đó đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nỗ lực vươn lên của chính mỗi người dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, bà Lương Thị Hoa và ông Nguyễn Quốc Tiến đã trao tặng tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ chính sách của thôn.

Bà Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã Đông Thành, đặc biệt là Chi bộ, Ban thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn Lĩnh Độ, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung củng cố khối đoàn kết sau sáp nhập, phát huy dân chủ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Mỗi việc chung, nhất là chỉnh trang nhà văn hóa, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phải được bàn bạc công khai, thực hiện trên tinh thần tự nguyện, minh bạch, đúng quy định, để sự đồng thuận trở thành nền tảng bền vững của khu dân cư.

Nhân dịp này, bà Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 11 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đông Thành.

Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, lao động công nhân và dịch vụ; khuyến khích các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ. Mặt trận và các đoàn thể cần nắm chắc hoàn cảnh từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, phối hợp hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nghề nghiệp, việc làm phù hợp; khơi dậy ý chí vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, bà Lương Thị Hoa, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh Thanh Hóa đã trao quà lưu niệm tặng cán bộ, nhân dân thôn Lĩnh Độ; trao 80 triệu đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ gia đình chính sách và tặng quà 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Thành.