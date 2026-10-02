Thanh Hóa: Rộn ràng Lễ hội Lam Kinh 2026

Trước giờ khai lễ, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ, tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần, anh hùng, nghĩa sĩ có công với đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Đền thờ vua Lê Thái Tổ

Lễ hội mở đầu bằng nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc vương Lê Lai từ các đền thờ về sân rồng Chính điện Lam Kinh. Đây là nghi lễ được duy trì qua nhiều năm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống tri ân những người có công với đất nước.

Nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai về sân rồng Chính điện Lam Kinh

Toàn cảnh khu vực sân Rồng nơi diễn ra lễ hội

Tại sân rồng, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, họ Lê Thanh Hóa và các đại biểu dâng hương tưởng niệm vua Lê Thái Tổ, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn.

Nghi thức đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn

Nghi lễ đọc chúc văn tấu cáo diễn ra trang trọng, tái hiện không gian tưởng niệm các bậc tiền nhân gắn với lịch sử vương triều Hậu Lê và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026, phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 Lê Văn Trung ôn lại chặng đường 10 năm khởi nghĩa Lam Sơn dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và các tướng sĩ nghĩa quân.

Từ Hội thề Lũng Nhai năm 1416 đến khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi năm 1428, nghĩa quân Lam Sơn đã đánh đuổi quân Minh, giành lại độc lập cho đất nước. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Lê Lợi chọn vùng đất Lam Sơn làm nơi thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu, từ đó hình thành Lam Kinh – vùng đất thiêng gắn với lịch sử và truyền thống của dân tộc.

Sau các nghi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã đánh trống khai hội

Sau các nghi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã đánh trống khai hội.

Điểm nhấn của phần hội là chương trình nghệ thuật “Hào khí Lam Sơn – Bản hùng ca đất Việt”, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, từ Hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế.

Chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa đặc trưng của xứ Thanh

Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, kết hợp nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các loại hình diễn xướng truyền thống của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng...

Đông đảo người dân tham dự lễ hội

Thông qua các hoạt động của lễ hội, những giá trị lịch sử, văn hóa của Lam Sơn tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa đến người dân và du khách; đồng thời góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.