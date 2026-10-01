Thanh Hóa rà soát xử lý 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Trung tâm hội nghị Hàm Rồng là một trong những tài sản dôi dư cần xử lý.

Hơn 1.200 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, việc quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với tỉnh Thanh Hóa.

Khối lượng tài sản lớn, phân bố trên nhiều địa bàn, trong khi hồ sơ pháp lý và hiện trạng sử dụng tại một số nơi chưa đồng nhất, khiến quá trình xử lý gặp không ít khó khăn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 1.285 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Trong đó, 95 xã, phường có nhiều cơ sở cần tập trung giải quyết; 42 xã, phường có ít cơ sở dôi dư hoặc không phát sinh vướng mắc lớn.

Trên cơ sở rà soát, các cơ sở nhà, đất dôi dư được phân thành 4 nhóm phương án xử lý chủ yếu. L

Cụ thể, có 469 cơ sở dự kiến chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng như nhà văn hóa, sân chơi và các công trình phục vụ cộng đồng khác, thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã.

Nhóm điều chuyển hoặc kết hợp điều chuyển với chuyển đổi công năng để bố trí cho lĩnh vực y tế, giáo dục có 282 cơ sở, thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, 523 cơ sở được định hướng giao Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã quản lý, khai thác theo hình thức cho thuê, thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã. Ngoài ra, 11 cơ sở được đề xuất giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc phân loại nhằm xác định phương án sử dụng phù hợp với từng cơ sở, vừa đáp ứng nhu cầu về hạ tầng công cộng, y tế, giáo dục, vừa tạo điều kiện khai thác nguồn lực từ tài sản công.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai việc sắp xếp, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư; đồng thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện phương án xử lý.

Một số cơ sở đã được chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc đưa vào khai thác. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các địa phương chưa đồng đều, khối lượng công việc còn lại lớn.

Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ, phương án và thủ tục pháp lý. Một số cơ sở còn thiếu hồ sơ về đất đai, tài sản; việc xác định giá cho thuê, giá đất và tổ chức đấu giá phải trải qua nhiều bước theo quy định.

Ngoài ra, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, nằm ở địa bàn khó khăn nên khả năng khai thác hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải đánh giá cụ thể hiện trạng, nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của từng cơ sở để lựa chọn phương án phù hợp, tránh tình trạng xử lý hình thức hoặc tiếp tục để tài sản bỏ trống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm, tránh lãng phí

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2026 và việc sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư; đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu tiền sử dụng đất.

Lãnh đạo xã Thiệu Hóa rà soát các nhà đất, tài sản công dôi dư trên địa bàn. (Ảnh: UBND xã Thiệu Hóa)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc xử lý nhà, đất dôi dư liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công. Nếu chậm trễ, không có phương án cụ thể, tài sản có nguy cơ bị bỏ hoang, xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí và tiềm ẩn vi phạm pháp luật. Do đó, các sở, ngành và địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý, không để công việc kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải rà soát đầy đủ, chính xác, phân loại từng cơ sở, xác định rõ phương án và trách nhiệm xử lý. Các tổ công tác phải xuống trực tiếp địa phương, kiểm tra thực tế và đề xuất phương án cụ thể; không để xảy ra tình trạng báo cáo đã xử lý nhưng thực tế tài sản công vẫn bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tài sản thuộc thẩm quyền; trường hợp đủ điều kiện mà chưa ban hành quyết định xử lý phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khẩn trương hoàn thành. Sở Tài chính tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra; Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ hằng ngày, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.