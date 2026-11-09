Thanh Hóa rà soát, khắc phục hơn 30 điểm sụt lún, nứt trên tuyến đường 90 tỷ đồng

Việc khắc phục sẽ được thực hiện trên cơ sở kiểm tra cụ thể từng vị trí, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tránh tình trạng sửa chữa mang tính chắp vá, không xử lý được nguyên nhân gốc rễ. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Dự án đường giao thông nội thị từ Yên Cát đi Cát Vân, nay là tuyến đường kết nối xã Như Xuân với xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư 90 tỷ; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 81 tỷ đồng; ngân sách xã (trước đây huyện) 9 tỷ đồng dùng để giải phóng mặt bằng; chiều dài khoảng 9,4 km.

Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối các địa bàn, tạo thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số vị trí trên tuyến xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt mặt đường.

Trước thực tế này, chủ đầu tư và các nhà thầu đang phối hợp kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, xây dựng phương án khắc phục với yêu cầu xử lý triệt để, bảo đảm chất lượng trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Chiều 9/11, ghi nhận tại tuyến đường từ xã Như Xuân đi xã Thượng Ninh, nhà thầu đã tổ chức khảo sát thực tế, rà soát các vị trí có dấu hiệu sụt lún, nứt mặt đường để xác định mức độ ảnh hưởng và phương án xử lý phù hợp.

Qua kiểm tra bước đầu, toàn tuyến xuất hiện trên 30 điểm có dấu hiệu sụt lún, nứt, với diện tích mỗi điểm khoảng 1-10 m², tổng diện tích các vị trí bị ảnh hưởng ước hơn 400m².

Hiện nay, đơn vị đã xử lý và khắc phục tạm thời, để theo dõi lún gần 20 điểm, trên 300m2 để đảm bảo cho người dân đi lại được an toàn, thuận lợi. Các điểm còn lại đang đợi thời tiết nắng ráo sẽ có phương án khắc phục triệt để theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại những vị trí này, đơn vị thi công đã khoanh vùng, đánh dấu và tiến hành cắt một số điểm trên mặt đường nhựa để theo dõi diễn biến lún, đánh giá hiện trạng kết cấu trước khi lựa chọn giải pháp sửa chữa. Theo nhà thầu, việc khắc phục sẽ được thực hiện trên cơ sở kiểm tra cụ thể từng vị trí, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tránh tình trạng sửa chữa mang tính chắp vá, không xử lý được nguyên nhân gốc rễ.

Đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực khắc phục tạm thời các điểm sụt lún, nứt, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Trao đổi về những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường, ông Đỗ Duy Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần IDI, cho biết dự án được triển khai theo hình thức nâng cấp, sửa chữa tuyến đường hiện hữu, do đó một số đoạn thi công trên nền đường cũ, chủ yếu bổ sung lớp thảm nhựa trên kết cấu nền đường đã có. Điều kiện nền đường không đồng nhất khiến quá trình thi công và xử lý kỹ thuật tại từng vị trí có những yêu cầu khác nhau so với xây dựng một tuyến đường mới hoàn toàn.

Bên cạnh đó, tuyến đường nằm trong khu vực có khoảng 3 mỏ đá đang hoạt động, diện tích rừng keo lớn với hàng trăm nghìn ha được khai thác quanh năm và 6 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Hoạt động khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu, lâm sản và hàng hóa khiến mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải trọng lớn lưu thông, tạo áp lực lớn lên kết cấu mặt đường.

Trong khi đó, quá trình thi công vẫn phải kết hợp bảo đảm giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân và doanh nghiệp, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ cũng như điều kiện tổ chức thi công.

Ông Đỗ Duy Hùng cho biết thêm dự án từng gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng chậm. Sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cũng trùng với giai đoạn giá vật liệu xây dựng tăng vọt, nguồn đất đắp khan hiếm, trong khi thời tiết mưa nhiều....

Đối với những vị trí phát sinh sụt lún, nứt mặt đường, nhà thầu xác định trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá đầy đủ hiện trạng, tìm nguyên nhân để lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp.

Ông Hùng khẳng định đơn vị sẽ không thực hiện sửa chữa qua loa, chắp vá mà tập trung khắc phục trên cơ sở bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Ngay khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ huy động nhân lực, thiết bị để triển khai, sớm hoàn thành các phần việc còn tồn tại.

Khi hoàn thành, tuyến đường từ Như Xuân đi Thượng Ninh sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Ông Lê Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Xuân, cho biết dự án đường giao thông kết nối xã Như Xuân với xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa, ban đầu dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Xuân làm chủ đầu tư.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, dự án được chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân xã Như Xuân tiếp nhận và tiếp tục thực hiện vai trò chủ đầu tư. Đến tháng 8/2026 khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Xuân được thành lập thì dự án được Ủy ban Nhân dân xã Như Xuân giao cho Ban làm chủ đầu tư. Hai đơn vị trúng thầu thi công là Công ty cổ phần IDI và Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa.

Do dự án được triển khai trên cơ sở nâng cấp, mở rộng tuyến đường cũ nên điều kiện nền đường tại các vị trí không hoàn toàn giống nhau. Trước những điểm phát sinh hư hỏng, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu kiểm tra toàn tuyến, rà soát cụ thể từng vị trí để xây dựng phương án sửa chữa, khắc phục.

Với những đoạn có dấu hiệu lún, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến thực tế, làm cơ sở xác định nguyên nhân và giải pháp xử lý, bảo đảm không bỏ sót các tồn tại trước khi nghiệm thu công trình.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Xuân cho biết, mặc dù toàn bộ mặt đường đã được thảm xong nhưng chủ đầu tư chưa nghiệm thu, thanh toán khối lượng này. Để khắc phục triệt để các vị trí sụt lún, nứt, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất không sửa chữa riêng lẻ từng điểm mà xử lý đồng bộ theo lý trình.

Cụ thể, các đoạn đường bị ảnh hưởng sẽ được cắt bỏ, lu lèn lại nền đường, kiểm tra độ chặt K, bổ sung và lu lèn lớp đá (base) bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trước khi thảm lại mặt đường. Quá trình thi công được thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Đến nay, dự án đã giải ngân khoảng 70% tổng vốn đầu tư. Sau khi nhà thầu hoàn thành việc khắc phục các tồn tại, chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao công trình; dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2026. Việc nghiệm thu tập trung đánh giá các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, bảo đảm công trình đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng.

Khi hoàn thành, tuyến đường từ Như Xuân đi Thượng Ninh sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, tăng cường kết nối các xã phía Nam tỉnh Thanh Hóa với đường Hồ Chí Minh, mở thêm dư địa phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực miền núi còn nhiều khó khăn.

Việc chủ đầu tư và nhà thầu chủ động rà soát, đánh giá những vị trí phát sinh bất cập, đồng thời thống nhất phương án khắc phục trước khi nghiệm thu là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án..../.