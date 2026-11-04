Thanh Hóa rà soát kế hoạch bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa có ý kiến chỉ đạo Sở VHTTDL rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch và phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2035.

Trang phục truyền thống góp phần tạo nên bản sắc riêng của các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Theo chỉ đạo, Sở VHTTDL có trách nhiệm chỉnh lý Tờ trình, dự thảo Kế hoạch và phụ lục danh mục nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất về nội dung, thể thức và thẩm quyền ban hành.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu rà soát việc kiểm kê, đánh giá và xác định các giá trị văn hóa cần ưu tiên bảo tồn, phân định rõ 3 nhóm gồm: văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một; không gian văn hóa, làng, bản, buôn truyền thống cần bảo tồn; chủ thể văn hóa nòng cốt và chủ thể văn hóa kế cận.

Việc lập danh mục, danh sách phải thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền theo Nghị định số 269/2026/NĐ-CP.

Trong đó, UBND cấp xã rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị; Sở VHTTDL thẩm tra, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

Không giao UBND cấp xã ban hành các danh mục, danh sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Một nội dung quan trọng khác là làm rõ cơ sở tính toán và tiêu chí đánh giá các chỉ tiêu định lượng trong dự thảo.

Cụ thể, mục tiêu rà soát, kiểm kê 90% giá trị và không gian văn hóa; ưu tiên bảo tồn 70% giá trị tiêu biểu có nguy cơ mai một phải xác định rõ đối tượng, phạm vi và tiêu chí tính tỷ lệ.

Các chỉ tiêu trên 80% số xã duy trì mô hình, câu lạc bộ, đội, nhóm hoặc không gian thực hành văn hóa; bảo tồn từ 4 - 6 làng, bản; xây dựng, nhân rộng từ 7 - 9 mô hình và hỗ trợ từ 5 - 8 điểm du lịch cũng phải được cụ thể hóa về đối tượng, nội dung hỗ trợ và sản phẩm đầu ra, tránh tính trùng kết quả.

Đối với chuyển đổi số, dự thảo đặt mục tiêu 100% tuyến, điểm được lựa chọn ứng dụng nền tảng số và số hóa tối thiểu 70% giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu.

UBND tỉnh yêu cầu xác định cụ thể danh mục, phạm vi và tiêu chí đánh giá, phân biệt rõ hoạt động tư liệu hóa, số hóa và cập nhật dữ liệu.

Kế hoạch cũng cần làm rõ đối tượng thực hiện các mục tiêu bồi dưỡng 100% công chức làm công tác văn hóa cấp xã, tập huấn kỹ năng số cho ít nhất 50% nghệ nhân, chủ thể nòng cốt và lực lượng kế cận; bảo đảm 100% nghệ nhân, chủ thể văn hóa nòng cốt đủ điều kiện được tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu thống nhất phạm vi địa bàn áp dụng, phân định trách nhiệm giữa Sở VHTTDL với Sở GD&ĐT trong nhiệm vụ giáo dục di sản; xác định rõ chế độ báo cáo, thời điểm sơ kết năm 2030 và tổng kết giai đoạn 2026 - 2035.

Việc rà soát các chỉ tiêu phải căn cứ Đề án đã được Bộ VHTTDL phê duyệt, số liệu và điều kiện thực tế, không tự đặt thêm hoặc thay đổi mức chỉ tiêu khi chưa có cơ sở.

UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất của hồ sơ, hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 12.11.2026.