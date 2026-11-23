Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh nhận được Công văn số 9695/BCT-ĐL ngày 16/11/2026 của Bộ Công Thương về việc rà soát các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Kiên Thọ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát Dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc.

Thanh Hóa rà soát Dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc. (Ảnh minh họa)

Nội dung rà soát tập trung vào tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, hồ sơ và tình trạng pháp lý của dự án; thời gian dự kiến vận hành thương mại; những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị phải đề xuất giải pháp xử lý.

Sở Công Thương được giao tổng hợp, tham mưu văn bản để UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương theo yêu cầu tại Công văn số 9695/BCT-ĐL. Thời hạn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23/11/2026.

Đáng chú ý, yêu cầu rà soát lần này không chỉ dừng ở việc cập nhật tiến độ mà còn phải làm rõ tình trạng pháp lý và thời điểm dự kiến vận hành thương mại của dự án. Đây là những thông tin quan trọng để xác định khả năng tiếp tục triển khai dự án cũng như phương án xử lý các vướng mắc còn tồn tại.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, tỉnh nhận được Công văn số 9695/BCT-ĐL ngày 16/11/2026 của Bộ Công Thương về việc rà soát các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Dự án từng nhiều năm chậm triển khai, chủ trương đầu tư đã hết hiệu lực

Dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc tại xã Kiên Thọ có quá trình triển khai kéo dài. Năm 2017, dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 25/1/2017. Sau đó, dự án tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 7/1/2019 và Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 31/5/2021.

Tuy nhiên, nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư thương mại và Du lịch Hoàng Sơn không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo thời hạn được gia hạn đến hết ngày 30/9/2021. Những thủ tục còn thiếu gồm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hồ sơ thuê đất, hồ sơ môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế.

Năm 2024, trong quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Công ty Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kết luận các nội dung khiếu nại của doanh nghiệp liên quan đến việc không được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án là không có cơ sở.

Theo kết quả xác minh, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, chậm hoàn thiện hồ sơ kiểm kê và phương án bồi thường. Đặc biệt, dù cam kết chuyển tiền tạm ứng giải phóng mặt bằng trong quý II/2021, đến ngày 20/9/2021, doanh nghiệp mới nộp 200 triệu đồng. Khoản tiền này sau đó được hoàn trả theo đề nghị của doanh nghiệp vào tháng 10/2023.

Theo Quyết định số 918 ngày 6/3/2024 về giải quyết khiếu nại lần đầu của Công ty CP Đầu tư thương mại và Du lịch Hoàng Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa xác định các quyết định chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ban hành trong các năm 2017, 2019 và 2021 đều không còn giá trị pháp lý.

Trên cơ sở các quy định và thời hạn đã được ấn định, UBND tỉnh xác định các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư ban hành năm 2017, 2019 và 2021 đều không còn giá trị pháp lý.

Hai doanh nghiệp cùng đề xuất thực hiện dự án

Một diễn biến đáng chú ý khác là trong tháng 10/2026, Sở Tài chính Thanh Hóa tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc của hai doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty CP Đầu tư thương mại và Du lịch Hoàng Sơn nộp hồ sơ lúc 9h54 ngày 27/10/2026; Công ty CP Năng lượng An Solux nộp hồ sơ lúc 10h52 ngày 29/10/2026.

Đến hết ngày 5/11/2026, có hai nhà đầu tư cùng nộp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên. Vì vậy, Sở Tài chính thông báo thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư dự án sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2026/NĐ-CP.

Như vậy, Dự án Nhà máy điện mặt trời Ngọc Lặc đang có những diễn biến mới về thủ tục đầu tư, với sự tham gia đề xuất của hai doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm văn bản chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh được ban hành, tỉnh vẫn yêu cầu rà soát toàn diện tình hình triển khai, tiến độ và tình trạng pháp lý của dự án.

Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương, đồng thời làm rõ hướng xử lý đối với dự án đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa thể triển khai.