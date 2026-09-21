Thanh Hóa ra quân khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo vệ cuộc sống người dân

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13 đến ngày 17/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 300 đến 400mm, có nơi cao hơn.

Lũ trên sông Bưởi, sông Yên vượt báo động 3; các sông Mã, Lèn, Cầu Chày vượt mức báo động. Mưa lũ đã làm hơn 8.000 hộ dân bị ngập, hàng nghìn hộ bị chia cắt tạm thời; một số nhà bị sập, nhiều nhà bị hư hỏng. Hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở; hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập. Nhiều trường học phải cho học sinh tạm nghỉ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng yêu cầu phong trào phải được triển khai theo hướng thực chất, tránh hình thức.

Ngay trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ ứng phó, yêu cầu các ngành, địa phương hoãn những cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung cho công tác phòng, chống thiên tai, đặt an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết. Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công điện khẩn và trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các địa bàn ngập sâu.

Lực lượng quân đội, Công an đã huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó; các công ty thủy lợi vận hành hết công suất các trạm bơm, cống tiêu; chính quyền cơ sở tổ chức sơ tán dân, cung cấp lương thực, nước uống cho các hộ bị cô lập. Sau khi nước rút, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng lưu ý ba nguy cơ cần được nhận diện và xử lý ngay sau mưa lũ: Trước hết là nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, thường phát sinh sau một, hai tuần nếu các địa phương chủ quan, triển khai chậm; nguy cơ tái ngập khi cống rãnh, kênh mương bị bùn đất, rác thải của đợt lũ vừa qua bồi lấp, trong khi mùa mưa bão vẫn còn kéo dài; thiệt hại nông sản khi lúa mùa đã chín nhưng nhiều hộ dân già yếu, neo đơn, thiếu lao động chưa thể thu hoạch kịp thời.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phong trào phải được triển khai theo hướng thực chất, tránh hình thức; tinh thần được xác định rõ là làm đến đâu, dứt điểm đến đó. Kết quả phong trào không được đo bằng số buổi ra quân hay số người tham gia, mà bằng những sản phẩm cụ thể như số tuyến cống được khơi thông, số điểm ngập được xử lý, khối lượng rác được thu gom, diện tích nông sản được thu hoạch và số học sinh trở lại trường.

Trong kế hoạch khắc phục hậu quả mưa lũ, UBND các xã, phường được xác định là lực lượng trực tiếp và chịu trách nhiệm chính trên địa bàn.

Trong kế hoạch khắc phục hậu quả mưa lũ, UBND các xã, phường được xác định là lực lượng trực tiếp và chịu trách nhiệm chính trên địa bàn. Các địa phương phải rà soát từng tuyến cống, rãnh, kênh mương cần khơi thông, từng điểm ngập, từng diện tích cần hỗ trợ thu hoạch và từng hộ dân cần giúp đỡ. Lực lượng tại chỗ sẽ tập trung khơi thông dòng chảy, thu dọn bùn đất, rác thải, xác động vật; vệ sinh, khử khuẩn khu dân cư, trường học, trạm y tế, chợ và nơi sơ tán. Những hộ bị thiệt hại cần được hỗ trợ lương thực, nước uống, thuốc, nhu yếu phẩm; các hộ neo đơn, thiếu lao động được hỗ trợ thu hoạch nông sản.

Ngành y tế có nhiệm vụ bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư; hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, phòng, chống côn trùng truyền bệnh đến tận thôn, hộ dân; tăng cường giám sát dịch bệnh sau lũ, kiểm tra chất lượng nước sạch và an toàn thực phẩm tại những khu vực bị ngập. Ngành giáo dục rà soát các trường, điểm trường bị ảnh hưởng; ưu tiên vệ sinh, sửa chữa phòng học, điện, nước, nhà vệ sinh, bếp ăn; chỉ tổ chức dạy học trở lại khi bảo đảm an toàn cả tại trường và trên đường đi. Mục tiêu đặt ra là không để học sinh bỏ học vì những khó khăn phát sinh sau mưa lũ.

Công an các đơn vị ở Thanh Hoá hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân, Công an tỉnh được giao nhiều nhiệm vụ cụ thể. Lực lượng Công an sẽ bảo đảm ANTT tại các khu dân cư bị ảnh hưởng, nơi ở tạm, nơi tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ; bảo vệ tài sản của người dân chưa thể trở về nhà; phân luồng giao thông tại các tuyến đang khắc phục, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực chưa bảo đảm an toàn. Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp phát hiện, xử lý các hành vi xả thải, đổ, chôn lấp chất thải trái quy định; bố trí lực lượng giúp nhân dân dọn bùn đất, vệ sinh trường học, cơ sở y tế, khu dân cư ngập nặng và thu hoạch nông sản.

Tại đô thị Thanh Hóa, Sở Xây dựng được giao chủ trì cùng UBND các phường và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa hoàn thành nạo vét, khơi thông toàn bộ cống, rãnh, hố ga, cửa thu, cửa xả tại 24 điểm ngập thường xuyên trước ngày 30/9/2026. Lực lượng ứng trực cũng được bố trí tại các điểm ngập sâu khi có cảnh báo mưa lớn, phối hợp với Công an cảnh báo, phân luồng giao thông.