Thanh Hóa ra mắt Nhà an toàn hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa vừa ra mắt mô hình điểm Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại xã Trung Hạ. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng điểm tựa tin cậy cho phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực gia đình, xâm hại, mua bán người cùng các tình huống khẩn cấp khác.

Mô hình này được thành lập nhằm tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu và bảo vệ những trường hợp có nguy cơ hoặc đang chịu tổn thương trong đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội. Tại xã Trung Hạ, địa điểm hoạt động được đặt ở Trạm Y tế Trung Tiến do Hội Liên hiệp Phụ nữ làm nòng cốt, phối hợp cùng các cơ quan và đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về trường hợp cần trợ giúp, tổ vận hành có trách nhiệm đánh giá nguy cơ, hỗ trợ ban đầu, đồng thời kết nối các dịch vụ y tế, pháp lý, tâm lý, an ninh và chuyển tuyến khi cần thiết. Quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin luôn bảo đảm tuyệt đối sự an toàn, bảo mật thông tin cá nhân, tôn trọng người được hỗ trợ và đặt quyền lợi tốt nhất của phụ nữ, trẻ em lên hàng đầu.

Không chỉ là địa điểm hỗ trợ khẩn cấp, nơi đây còn đóng vai trò đầu mối phối hợp liên ngành, theo dõi sát sao các trường hợp sau can thiệp nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn bạo lực hay xâm hại. Bên cạnh đó, mô hình cũng là nơi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng để giúp người dân sớm nhận diện nguy cơ và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp.

Việc đưa mô hình vào hoạt động thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn cho phụ nữ và trẻ em. Cách làm này giúp chuyển đổi phương thức tiếp cận từ hỗ trợ sau khi vụ việc xảy ra sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Tổ vận hành tại cơ sở sẽ chủ động nắm bắt tình hình địa bàn, phát hiện và hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ, đồng thời tăng cường kết nối dịch vụ và huy động nguồn lực bảo vệ người yếu thế.

Trong thời gian tới, chính quyền xã Trung Hạ sẽ tăng cường phối hợp giữa công an, cơ sở y tế, trường học và các tổ chức đoàn thể trong việc phòng ngừa, phát hiện, tiếp nhận và xử lý vụ việc. Địa phương cũng chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng bản, chi hội phụ nữ và mỗi hộ dân nhằm ngăn ngừa bạo lực, góp phần xây dựng gia đình thực sự là nơi yêu thương, tôn trọng. Hiện tại, mô hình đang được triển khai thí điểm tại hai địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là xã Trung Hạ và xã An Nông.

Nhân dịp ra mắt mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã trao 20 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Trung Hạ và 30 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại xã Quan Sơn. Hoạt động thiết thực này góp phần động viên các gia đình sớm vượt qua nghịch cảnh và ổn định cuộc sống./.