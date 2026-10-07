Thanh Hóa ra mắt mô hình thí điểm 'Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em'

Các đại biểu tham quan địa điểm đặt mô hình tại Trạm y tế Trung Tiến

Bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và tính mạng của phụ nữ, trẻ em trước các nguy cơ bạo lực gia đình, xâm hại hay mua bán người luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi các giải pháp can thiệp kịp thời và mang tính bền vững từ cộng đồng.

Sau quá trình khảo sát, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá quyết định lựa chọn xã Trung Hạ là một trong hai địa phương đầu tiên của tỉnh (cùng với xã An Nông) triển khai thí điểm mô hình này. Địa điểm đặt "Nhà an toàn" được UBND xã Trung Hạ bố trí tại Trạm Y tế Trung Tiến, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc thiết lập chuỗi hỗ trợ liên thông, bảo vệ đối tượng yếu thế ngay tại địa bàn cơ sở.

Các đại biểu tham quan địa điểm đặt mô hình tại Trạm y tế Trung Tiến

Mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" được thiết lập như một thiết chế hỗ trợ khẩn cấp và mang tính tạm thời do Hội Phụ nữ giữ vai trò nòng cốt, có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng liên quan. Điểm cốt lõi cần làm rõ là mô hình này không phải là một cơ sở lưu trú hay nhà ở cố định, mà là một không gian an toàn vận hành theo quy trình chuyên nghiệp, bảo mật thông tin và sẵn sàng kết nối 24/7 với các mạng lưới dịch vụ an ninh, y tế, pháp lý cũng như hỗ trợ tâm lý.

Quy trình vận hành của thiết chế được cấu trúc chặt chẽ qua hai cấp độ kế tiếp nhau. Tại cấp độ cơ sở, cơ chế "điểm chạm đầu tiên" giữ nhiệm vụ phát hiện sớm, tiếp cận và xử lý tình huống ban đầu đối với những người đang có nguy cơ hoặc gặp biến cố bạo lực, bỏ mặc, xâm hại. Từ bước đệm này, "Nhà an toàn" tiếp nhận vai trò đánh giá chuyên sâu mức độ rủi ro, thực hiện sàng lọc và điều phối các dịch vụ can thiệp phù hợp theo từng trường hợp cụ thể. Đây chính là mắt xích trung tâm bảo đảm tính liên ngành và khả năng chuyển tuyến hiệu quả, giúp các nạn nhân có nguy cơ cao được tiếp cận biện pháp bảo vệ chuyên sâu và phục hồi tâm lý một cách có hệ thống.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá trao quà cho 20 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trung Hạ

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá Lương Thị Hạnh nhấn mạnh sự thành bại của mô hình phụ thuộc phần lớn vào tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của Tổ vận hành tại địa phương. Bà Lương Thị Hạnh yêu cầu các thành viên phải bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời các mâu thuẫn âm ỉ để thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, ngăn chặn rủi ro từ sớm.

Song song với đó, Hội LHPN xã Trung Hạ cần phát huy vai trò điều phối trung tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng ngừa xâm hại trong nhân dân, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực xã hội để duy trì hoạt động lâu dài. Việc vận hành hiệu quả mô hình tại xã Trung Hạ không chỉ tạo chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn mà còn đặt nền móng quan trọng để Hội LHPN tỉnh nhân rộng mạng lưới an toàn trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.