Thanh Hóa ra mắt mô hình 'AI – hành chính tổ dân phố'

Sáng 13/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Đông Khê, UBND phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra mắt mô hình: "AI - hành chính tổ dân phố", chính thức lắp đặt, vận hành, đưa vào sử dụng 6 Kiosk VNMAP AI ONE – thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo, được thiết kế như một trợ lý số hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công. Khác với hình thức tra cứu thông tin thông thường, hệ thống có khả năng tương tác bằng giọng nói tự nhiên, nhận diện nhu cầu và hướng dẫn người dùng theo từng bước.

Nghi thức ra mắt mô hình "AI - hành chính tổ dân phố" tại nhà văn hóa tổ dân phố Đông Khê, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Viết Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tân Thanh Phương, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho biết, đối với mô hình này, người dân không nhất thiết phải nhớ chính xác tên thủ tục hay thành thạo thao tác trên máy tính. Chỉ cần đặt câu hỏi như “Tôi muốn làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cần chuẩn bị những gì?” hoặc “Tôi muốn đăng ký khai sinh cho cháu”, trợ lý AI sẽ nhận diện yêu cầu, tìm kiếm thông tin liên quan và đưa ra hướng dẫn bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ hoặc còn lúng túng khi sử dụng các nền tảng dịch vụ công trực tuyến.

Đại diện Công ty Tân Thanh Phương, đơn vị cung cấp giải pháp thuyết trình các tính năng mới của Kiosk VNMAP AI ONE

Cũng theo đại diện đơn vị cung cấp giải pháp, một tính năng đáng chú ý khác của Kiosk VNMAP AI ONE là khả năng hỗ trợ đọc, nhận dạng và xử lý giấy tờ bằng công nghệ OCR kết hợp trí tuệ nhân tạo. Khi người dân quét căn cước hoặc các tài liệu cần thiết, hệ thống có thể nhận dạng, bóc tách thông tin và hỗ trợ điền vào những trường dữ liệu tương ứng trên biểu mẫu điện tử. Người sử dụng vẫn được kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin trước khi chuyển sang bước tiếp theo, qua đó hạn chế thao tác nhập liệu thủ công và giảm nguy cơ sai sót.

Đại diện 6 tổ dân phố trên địa bàn phường Đông Sơn tiếp nhận Kiosk VNMAP AI ONE

Bên cạnh đó, Kiosk còn hỗ trợ quét giấy tờ bằng điện thoại thông qua mã QR hiển thị trên màn hình. Người dân có thể sử dụng camera điện thoại để chụp tài liệu và chuyển vào hồ sơ, thuận tiện khi cần số hóa nhiều trang giấy tờ. Hệ thống cũng có tính năng hỗ trợ nhận diện, gợi ý cập nhật địa chỉ hành chính trong trường hợp giấy tờ còn ghi tên đơn vị hành chính cũ đã sáp nhập về phường Đông Sơn.

Mô hình "AI - hành chính tổ dân phố" sẽ hỗ trợ đắc lực cho người cao tuổi tại địa phương khi sử dụng các dịch vụ công

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn cho rằng, việc đưa công nghệ đến gần người dân nhưng phải đặt an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi của người dân lên hàng đầu. Lịch hoạt động của Kiosk sẽ được công khai tại nhà văn hóa và thông báo đến người dân; mỗi điểm Kiosk phải có người trực chính, người trực thay thế và số điện thoại liên hệ cụ thể; phân biệt rõ thời gian thiết bị hoạt động với thời gian có cán bộ trực tiếp hỗ trợ, tránh để người dân hiểu rằng luôn có cán bộ thường trực tại Kiosk.

Người dân tổ dân phố Đông Khê hào hứng trải nghiệm dịch vụ mới

Cùng với đó, địa phương xây dựng quy trình hỗ trợ gồm 6 bước, áp dụng thống nhất tại 6 điểm Kiosk, tạo điều kiện để người dân chủ động thực hiện dịch vụ công, đồng thời bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, không phát sinh quy trình tiếp nhận hồ sơ ngoài quy định.

“Trong 3 tháng đầu triển khai, Trung tâm đề xuất tập trung theo dõi, đánh giá ban đầu để xác định nhu cầu sử dụng, mức độ khai thác, những khó khăn và vướng mắc tại từng điểm”, bà Hằng nói.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn cho rằng, việc đưa công nghệ đến gần người dân nhưng phải đặt an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền lợi của người dân lên hàng đầu

Tại chương trình, đội ngũ kỹ thuật của Công ty Tân Thanh Phương đã hướng dẫn người dân trải nghiệm các thao tác tiêu biểu như đặt câu hỏi bằng giọng nói để tìm hiểu thủ tục hành chính, quét giấy tờ mẫu để hệ thống nhận dạng và hỗ trợ điền biểu mẫu, cũng như thực hiện kết nối trực tuyến với cán bộ hỗ trợ. Việc trình diễn trực tiếp giúp người dân hình dung rõ hơn cách sử dụng thiết bị, thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua giới thiệu lý thuyết.

Mô hình được đánh giá phù hợp với người ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ hoặc còn lúng túng khi sử dụng các nền tảng dịch vụ công trực tuyến.

Từ mô hình tại tổ dân phố Đông Khê, phường Đông Sơn kỳ vọng hình thành thêm một kênh hỗ trợ dịch vụ công thuận tiện, thân thiện, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy xây dựng chính quyền số từ cơ sở. Kiosk AI ONE không chỉ nằm ở những tính năng công nghệ hiện đại, mà quan trọng hơn là khả năng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và chủ động hơn trong giải quyết các nhu cầu hành chính hằng ngày.

Phường Đông Sơn kỳ vọng, mô hình mới sẽ hình thành thêm một kênh hỗ trợ dịch vụ công thuận tiện, thân thiện, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy xây dựng chính quyền số từ cơ sở.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn, toàn bộ 363/363 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được công khai. Tính đến ngày 7/10/2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,72%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,41%. Cùng với đó, phường đã tổ chức 9 đợt hỗ trợ dịch vụ công lưu động, giúp hơn 991 lượt người dân và hỗ trợ nộp trực tuyến 748 hồ sơ. Lực lượng Tổ công nghệ số cộng đồng tại 27 tổ dân phố cũng được chú trọng tập huấn, từng bước trở thành cầu nối hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.