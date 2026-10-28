Thanh Hóa quyết xóa bỏ nạn tảo hôn trong đồng bào Mông

Theo đề án tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục trong tang lễ, tình trạng tảo hôn và ngăn ngừa nguy cơ hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào Mông giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa hiện có 3.900 hộ đồng bào Mông, với hơn 21.400 người sinh sống tại 9 xã. Trong số 25 bản sau sắp xếp, có 24 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ tảo hôn trong vùng đồng bào Mông vẫn ở mức 23,34%, cao nhất trong các dân tộc của tỉnh. Tình trạng này tập trung ở nhóm tuổi từ 13 đến dưới 18.

Thanh Hóa còn 25 bản người Mông sau sắp xếp. Ảnh: Lê Dương

Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế và ảnh hưởng của tập quán lâu đời. Một số gia đình mong muốn con sớm lập gia đình để có thêm lao động phụ giúp việc nương rẫy. Trong khi đó, việc quản lý, nắm bắt tâm tư thanh thiếu niên ở một số địa bàn còn hạn chế, nhất là khi cha mẹ đi làm ăn xa.

Trưởng bản Tây Tiến, xã Mường Lý tuyên truyền cho người dân trong bản về các chính sách của nhà nước. Ảnh: Lê Dương

Trước thực trạng trên, Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn tình trạng tảo hôn trong đồng bào Mông. Theo lộ trình, số trường hợp tảo hôn phát sinh trong năm 2027 phải giảm ít nhất 20%; năm 2028 giảm 40%; năm 2029 giảm 60% và năm 2030 giảm ít nhất 80% so với năm 2026.

Các địa phương sẽ phát huy vai trò của trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng; kết hợp tuyên truyền pháp luật với giáo dục sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, quyền trẻ em và những hệ lụy của việc kết hôn sớm. Việc sử dụng tiếng Mông, hình ảnh trực quan và những tình huống gần gũi với đời sống được xác định là giải pháp giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

Đến năm 2030 Thanh Hóa quyết tâm xóa bỏ nạn tảo hôn trong đồng bào Mông. Ảnh: Lê Dương

Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2027, 100% số bản có đồng bào Mông có tổ tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục.

Cùng với tuyên truyền, chính quyền cơ sở, nhà trường, cơ quan tư pháp, y tế và các lực lượng chức năng sẽ phối hợp phát hiện sớm, tư vấn, vận động và ngăn chặn những trường hợp có nguy cơ tảo hôn.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là giảm số trường hợp tảo hôn, mà còn giúp trẻ em vùng cao có thêm cơ hội học tập, trưởng thành và tự quyết định tương lai.