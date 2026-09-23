Thanh Hóa quyết xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt

Xóa điểm nguy hiểm, ngăn tai nạn đường sắt

Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty cổ phần Đường sắt triển khai rào, đóng, xóa bỏ lối đi tự mở tại Km187+750 qua đường sắt, thuộc địa bàn xã Trung Chính.

Lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao

Đây là một trong những hoạt động nhằm chủ động rà soát, phát hiện và xử lý các vị trí giao cắt tự phát, qua đó phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không tự ý mở, sử dụng hoặc tái tạo các lối đi qua đường sắt. Người dân cần chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường sắt, chỉ qua đường tại những vị trí được phép.

Từ đầu năm 2026 đến nay, ngành đường sắt đã triển khai nhiều giải pháp, đóng và xóa bỏ 10 lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 43 lối đi tự mở chưa được xử lý.

Từng bước xóa các lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo các đơn vị chức năng, việc xóa bỏ những lối đi này gặp không ít khó khăn do phần lớn đang phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.

Nếu đóng ngay mà không có phương án thay thế, việc đi lại của người dân có thể gặp khó khăn. Vì vậy, để xử lý dứt điểm, cần đầu tư xây dựng hệ thống đường gom dân sinh, tạo lối đi thay thế an toàn trước khi đóng các điểm giao cắt tự mở.

Gỡ bài toán đường gom, hướng tới xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở

Nguồn kinh phí hạn chế đang là một trong những trở ngại lớn đối với việc xây dựng đường gom dân sinh. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục đề xuất, huy động nguồn vốn để từng bước hoàn thiện hệ thống đường gom, đồng thời phối hợp xử lý các lối đi tự mở theo lộ trình phù hợp.

Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại trên địa bàn tỉnh trước năm 2030, qua đó từng bước loại bỏ các điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và nâng cao mức độ an toàn cho người dân.

Phòng CSGT Thanh Hóa tiếp tục khuyến cáo người dân không tự ý mở hoặc tái tạo lối đi qua đường sắt. Khi có nhu cầu qua đường sắt, người dân cần lựa chọn các vị trí được phép, tuân thủ biển báo, tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Xóa bỏ lối đi tự mở không chỉ là giải pháp ngăn ngừa tai nạn mà còn cần đi cùng việc xây dựng các tuyến đường thay thế an toàn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân.